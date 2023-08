Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Γαλλία - Μαρόκο, μία αναμέτρηση με πολλούς πρωταγωνιστές

Η "μάχη" Γαλλίας - Μαρόκου για μία θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+.

Οι εθνικές ομάδες της Γαλλίας και του Μαρόκου, θα διεκδικήσουν αύριο (8/8) μία θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών, που φιλοξενείται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Κι εκτός από την αυταπόδεικτη σημασία που έχει ο συγκεκριμένος αγώνας που θα μεταδοθεί αποκλειστικά από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, είναι αξιοσημείωτοι οι πολλοί πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, που θα γίνει στην Αδελαϊδα.

Οπως ο Γάλλος ομοσπονδιακός προπονητής, Ερβέ Ρενάρ, ο οποίος εργάσθηκε από το 2016 έως το 2019 στην εθνική ανδρών του Μαρόκου, αλλά και ο συμπατριώτης του, Ρεϊνάλ Πεδρός, που καθοδηγεί τις Μαροκινές και γνωρίζει πολύ καλά έξι από τις Γαλλίδες διεθνείς, καθώς τις προπονούσε στην Λιόν (2017-2019). Παράλληλα, αρκετές παίκτριες και από τις δύο ομάδες, είναι φίλες και διατηρούν προσωπικές σχέσεις και καλούνται να αναμετρηθούν στην άλλη άκρη του κόσμου.

Ευκαιρίας δοθείσης, πώς να μην θυμηθεί κάποιος, τον ημιτελικό Γαλλίας-Μαρόκου στο Μουντιάλ του Κατάρ (2-0), σχεδόν πριν από οκτώ μήνες; Και φυσικά την κρισιμότητα του αγώνα, που δίνει ένα «εισιτήριο» στις «8», όπου θα... περιμένει η νικήτρια της αναμέτρησης Αυστραλία-Δανία.

«Έχω υπέροχες αναμνήσεις από την θητεία μου στο Μαρόκο. Ακόμη και όταν παίζουμε ένα παιχνίδι με φίλους, το κάνουμε για να νικήσουμε», σχολίασε με νόημα ο Ρενάρ, ενώ εκ των «αστέρων» της εθνικής Γαλλίας, Λε Σομέρ, τονίζει: «Είμαστε φαβορί, δεν πρόκειται να το κρύψουμε. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από το Μαρόκο σε μεγάλες διοργανώσεις και είναι στο χέρι μας να το εκμεταλλευθούμε. Αναγνωρίζουμε την ιδιότητα του φαβορί, αλλά ξέρουμε ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτε ποδόσφαιρο».

«Θα προσπαθήσουμε να... ενοχλήσουμε την Γαλλία. Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι απίστευτο, υπάρχουν εκπλήξεις, αυτή είναι η μαγεία του αθλητισμού υψηλού επιπέδου, καθώς τίποτε δεν είναι γραμμένο εκ των προτέρων», υποστήριξε από την πλευρά του ο Πεδρός.

