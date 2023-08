Life

Κέβιν Κόστνερ για Τέιλορ Σουίφτ: Είμαι και επίσημα Swiftie!

Ο σταρ του Χόλυγουντ παρακολούθησε μαζί με την κόρη του μια συναυλία της τραγουδίστριας και την αποθέωσε…

Ο Κέβιν Κόστνερ είναι και «επισήμως Swiftie» (θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ) από τότε που παρακολούθησε τη συναυλία της τραγουδίστριας στο Λος Άντζελες. Ο σταρ του Χόλυγουντ παρακολούθησε τη συναυλία στο SoFi Stadium μαζί με την κόρη του.

Ο ηθοποιός, πρωταγωνιστής των ταινιών «The Bodyguard», «Dance With Wolves» και την επιτυχημένη σειρά «Yellowstone», είπε ότι έμεινε «έκπληκτος» από την τραγουδίστρια και την ερμηνεία της.

Η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε έξι συναυλίες στο SoFi Stadium στο Ίνγκλγουντ και ανακοίνωσε ότι στις 29 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει η νέα ηχογράφηση του άλμπουμ της «1989» του 2014.

Ο Κόστνερ έγραψε στο Instagram, «Τα βίντεο μου είναι θολά, αλλά πέρασα καταπληκτικά με την κόρη μου στο σόου της @taylorswift. Ενθουσιάστηκα που είδα ότι η τέχνη της φέρνει τόσους πολλούς ανθρώπους κοντά. Έβλεπα πολύ καλά τη μπάντα της και χαιρόμουν που τους παρακολουθούσα επίσης. Μια βραδιά που με ενέπνευσε. Είμαι επίσημα Swiftie!».

