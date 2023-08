Πολιτική

Δεκαπενταύγουστος - Σακελλαροπούλου: Με αναφορές στην αθλητική βία το μήνυμα της ΠτΔ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε από ένα ακόμη περιστατικό αθλητικής βίας, που οδήγησε στο θάνατο ενός νέου ανθρώπου, σύμπτωμα οδυνηρών παθογενειών» είπε η ΠτΔ από τον ακριτικό Έβρο

-

«Ολαός μας πάντοτε αντλούσε παρηγοριά και δύναμη από την προστατευτική παρουσία της Παναγίας» επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία ευχήθηκε «χρόνια πολλά» από τον ακριτικό Έβρο, καθώς παρέστη στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την Κοίμηση της Θεοτόκου, που έγινε στο Μητροπολιτικό Ναό Αλεξανδρούπολης, στην οποία χοροστάτησε ο μητροπολίτης Ανθιμος.

«Γιορτάζουμε με κατάνυξη την Κοίμηση της Θεοτόκου. Και με περισυλλογή, γιατί το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε, δυστυχώς, από καταστρεπτικές πυρκαγιές και τραγικές απώλειες. Καθώς και από ένα ακόμη περιστατικό αθλητικής βίας, που οδήγησε στο θάνατο ενός νέου ανθρώπου, σύμπτωμα οδυνηρών παθογενειών που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό μας και με το μέλλον που θέλουμε για τα παιδιά μας.Ο λαός μας, όμως, πάντοτε αντλούσε παρηγοριά και δύναμη από την προστατευτική παρουσία της Παναγίας. Γι' αυτό και την τιμάμε, κάθε χρόνο, ως Μητέρα της Ζωής. Από τον ακριτικό Έβρο, εύχομαι σε όλους Χρόνια Πολλά!», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κατά την άφιξη της κ. Σακελλαροπούλου στο Μητροπολιτικό Ναό τιμές απέδωσε στρατιωτικό άγημα, ενώ την υποδέχτηκαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης, βουλευτές, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος, ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς και ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.

Μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργθα η κ. Σακελλαροπούλου συναντήθηκε με τον μητροπολίτη στο γραφείο του.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφτεί το Ιωακείμειο Γηροκομείο της Μητρόπολης και την Ιερά γυναικεία Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου " Η Παναγία του Εβρου".

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)