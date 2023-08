Κοινωνία

Γαύδος: Οι γυμνιστές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις (εικόνες)

«Τσιτσίδια και ντυμένα, όλα ενωμένα», είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης της πρωτοβουλίας που έχει ανοίξει «πόλεμο» με τη δημοτική Αρχή της Γαύδου.

Η Πρωτοβουλία καταγγέλλει τη δημοτική Αρχή ότι με το δόγμα «τάξη και ηθική» επιχειρεί να εισαγάγει ανύπαρκτους διαχωρισμούς ανάμεσα σε παραθεριστές και ντόπιους

Νέα απάντηση στη δημοτική Αρχή σχετικά με τον γυμνισμό στις παραλίες του ακριτικού νησιού δίνει μέσω καινούργιας ανακοίνωσής της η «Πρωτοβουλία Παραθεριστών Γαύδου», στην οποία στέλνει για άλλη μια φορά μήνυμα ενότητας λέγοντας πως στη Γαύδο συνυπάρχουν όλοι είτε με μαγιό, είτε χωρίς. «Συνυπάρχουμε, σεβόμαστε, αγωνιζόμαστε», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα μέλη της Πρωτοβουλίας, που πραγματοποίησαν δράση επί του θέματος χθες Σάββατο 19/8, απαντώντας όπως επισημαίνουν στις προσβολές και τις επιχειρήσεις εκτοπισμού που υπέστησαν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Παραθεριστών Γαύδου - η οποία τιτλοφορείται «Τσιτσίδια και ντυμένα, όλα ενωμένα» - έχει ως εξής:

«Με μαγιό ή χωρίς, στέλνουμε μήνυμα ενότητας και ελευθερίας από τη Γαύδο, ενάντια σε όσους προσπαθούν να μας διχάσουν με συντηρητικές αντιλήψεις. Συνυπάρχουμε, σεβόμαστε, αγωνιζόμαστε.

Στις προσβολές, την επιχείρηση εκτοπισμού όσων θέλουν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους στο Σαρακήνικο χωρίς μαγιό όπως άλλωστε συμβαίνει εδώ και 50 χρόνια απαντήσαμε το Σάββατο 19/08, με μια ομαδική δράση, στην οποία συμμετείχαμε άτομα με ρούχα ή χωρίς στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αγώνα για το νησί που τόσο αγαπάμε και επισκεπτόμαστε ανελλιπώς εδώ και πολλά χρόνια».





Τι συμβαίνει στη Γαύδο:

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Γαύδου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, τέθηκε για πρώτη φορά σε αμφισβήτηση το δικαίωμα των παραθεριστών να κολυμπάνε στην παραλία του Σαρακήνικου όπως επιθυμούν, είτε με μαγιό ή χωρίς, κάτι που ισχύει εδώ και δεκαετίες από την άφιξη των πρώτων επισκεπτών στο νησί την δεκαετία του 1970. Στο ίδιο ΔΣ οι παραθεριστές χαρακτηρίστηκαν από μέλη της Δημοτικής Αρχής «επιδειξίες» αλλά και «καταληψίες του νησιού για χρόνια». Σε συνέχεια των παραπάνω ένας νέος αστυνομικός αλλά και το Λιμενικό όχλησαν μεμονωμένους γυμνούς λουόμενους με αποκορύφωμα το περιστατικό στις 17/08 όπου αστυνομικός με πολιτικά ρούχα επιχείρησε να προσαγάγει παραθεριστή που όσο περίμενε το λεωφορείο βούτηξε στη θάλασσα χωρίς μαγιό. Του αφαίρεσε την ταυτότητα, τον απείλησε πως θα του περάσει χειροπέδες και τον συμβούλεψε να μιλήσει με δικηγόρο. Εξαιτίας της άμεσης επέμβασης των παρευρισκόμενων αλλά και ατόμων της Πρωτοβουλίας μας, η προσαγωγή ματαιώθηκε και η ταυτότητα επέστρεψε στον κάτοχό της. Είναι φανερό πως η δημοτική αρχή με την τακτική του «διαίρει και βασίλευε» επιχειρεί με πρόσχημα το δόγμα «τάξη και ηθική» να εισαγάγει ανύπαρκτους διαχωρισμούς ανάμεσα σε παραθεριστές και ντόπιους ώστε να υπηρετήσει τα σχέδια της για αλλαγή του χαρακτήρα του νησιού. Στόχος είναι να αλλάξει το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ των επισκεπτών.

Παραβλέποντας σχεδόν 50 χρόνια αρμονικής συνύπαρξης, συνεργασίας και εγκάρδιων σχέσεων των παραθεριστών με τους ντόπιους, η δημοτική αρχή με νέα ανακοίνωση κλιμακώνει τον πόλεμο εναντίον των κατασκηνωτών που ξεκίνησε το 2021 όταν έβγαλε τις κοινόχρηστες ντουζιέρες και έστειλε συνεργεία του Δήμου για να ξεπατώσουν όσες δημόσιες βρύσες υπήρχαν για κοινή χρήση. Μάλιστα, μετά από τις κινητοποιήσεις των παραθεριστών πολλοί ντόπιοι στάθηκαν αλληλέγγυα στο πλάι μας και μας έδωσαν την αναγκαία για κάθε άνθρωπο πρόσβαση σε νερό, τοποθετώντας ντουζιέρες στα μαγαζιά τους. Την επόμενη χρονιά, το 2022, τα έβαλε με ανθρώπους που επέλεξαν να περάσουν τον χειμώνα στο νησί και φέτος στοχοποιεί τους γυμνιστές. Η εχθρική αυτή στάση απέναντι στους κατασκηνωτές, οι τοξικοί και προσβλητικοί κατά καιρούς χαρακτηρισμοί απέναντί τους, είχαν σαν αποτέλεσμα να μειωθούν κατά χιλιάδες οι επισκέπτες φέτος στο νησί και ειδικά στο Σαρακήνικο όπου απαγορεύτηκε ο γυμνισμός.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το κείμενο-απάντηση μας στις ανακοινώσεις της Δημάρχου, Λίλιαν Στεφανάκη, αλλά και την καταγγελία μας για την απόπειρα προσαγωγής λουόμενου.

Πρωτοβουλία Παραθεριστ(ρι)ών Γαύδου

#Save_Gavdos».

Πηγή: neakriti.gr/ Facebook: Πρωτοβουλία Παραθεριστών Γαύδου