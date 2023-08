Κοινωνία

Φωτιά στην Παιανία και στην Πλάτσα Μεσσηνίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τιτάνια επιχείρηση κατάσβεσης των νέων εστιών, για ένατη ημέρα καίγεαι η Θράκη.

-

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Περιοχή Πλάτσα Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 15.40 και στο σημείο μέχρι στιγμής επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία πίσω από τις παλιές εγκαταστάσεις του ALPHA. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 15.30 και στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Μάχη με τις φλόγες σε Έβρο και Άνδρο, βελτιωμένη εικόνα σε Βοιωτία και Φθιώτιδα Μάχη με τις φλόγες έδιναν κατά την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Έβρο και στην Άνδρο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς του Έβρου εντοπίζεται στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς, ενώ αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας στη Δαδιά. Στις επιχειρήσεις στον Έβρο συμμετέχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με εθελοντές πυροσβέστες και δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ από το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μάχη με τις φλόγες έδιναν κατά την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Έβρο και στην Άνδρο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς του Έβρου εντοπίζεται στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς, ενώ αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας στη Δαδιά. Στις επιχειρήσεις στον Έβρο συμμετέχουν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, μαζί με εθελοντές πυροσβέστες και δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ από το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στοιχεία για τη σημερινή συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στις επιχειρήσεις πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών Σήμερα επιχειρούν στα ενεργά μέτωπα των πυρκαγιών σε Αλεξανδρούπολη - Δαδιά, 'Ανδρο και Μεσσηνία συνολικά 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-215, 5 πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415, 15 πυροσβεστικά αεροσκάφη PZL και 3 ελικόπτερα CHINOOK. Επίσης επιχειρούν και έχουν διατεθεί : Στην ευρύτερη περιοχή Αλεξανδρούπολης-Δαδιάς : 90 άτομα του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»,

2 Ομάδες του σχεδίου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των 10 ατόμων,.

8 Προωθητές Γαιών, Ισοπεδωτές και Φορτωτές για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών,

Οχήματα Γενικής Χρήσης, Στη Φυλή - Πάρνηθα Αττικής: 2 Προωθητές Γαιών για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών,

Οχήματα Γενικής Χρήσης. Στο πλαίσιο της συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην πρόληψη πυρκαγιών σήμερα έχουν διατεθεί : 738 άτομα με 369 οχήματα οχήματα για περιπολίες χερσαίας επιτήρησης και

42 άτομα με 21 οχήματα για περιφρούρηση περιοχών. Εξακολουθούν να ισχύουν οι εντολές του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για : 70 περίπολα επιτήρησης σε 3 οκτάωρες βάρδιες (420 άτομα) επιπλέον των προβλεπομένων στην περιοχή Αττικοβοιωτίας,

Περίπολα για ασφάλιση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων από 5 - 10 χιλιόμετρα περιμετρικά αυτών σε όλη την επικράτεια,

Επιπλέον περίπολα για έλεγχο δρομολογίων στους ορεινούς όγκους του Έβρου και της Ροδόπης, από προσωπικό της Ε΄ Μοίρας Καταδρομών,

Αυξημένη ετοιμότητα στρατιωτικών νοσοκομείων και μονάδων Υγειονομικού. Διατηρείται η ετοιμότητα 2 ωρών για το σύνολο των τμημάτων του σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», Το σύνολο των διαθέσιμων μηχανημάτων τηρείται φορτωμένο επί αρματοφορέων, με τους οδηγούς και χειριστές αυτών να βρίσκονται εντός στρατοπέδων για άμεση εκτέλεση αποστολής, εφόσον απαιτηθεί. Το σύνολο των μέσων - μηχανημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων εξακολουθεί να βρίσκεται σε ετοιμότητα για διάθεση, κατόπιν οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας. Καθημερινά, 12.500 άτομα των Ενόπλων Δυνάμεων εμπλέκονται στις επιχειρήσεις πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια (σ.σ. ο αριθμός αφορά στη συμμετοχή προσωπικού καθ' οιονδήποτε τρόπο στις εν λόγω επιχειρήσεις πχ μεταξύ άλλων περιπολίες επιτήρησης από 5-10 χλμ στο σύνολο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην επικράτεια, το τεχνικό προσωπικό για τη συντήρηση αεροσκαφών και ελικοπτέρων, το προσωπικό των μηχανημάτων κλπ). Ειδήσεις σήμερα: Φωτιές στην Κάρυστο: 20χρονος ομολόγησε τους εμπρησμούς - “Μου άρεσε να βλέπω την πυρόσβεση” Πήλιο: Καταγγελία για απόπειρα βιασμού αλόγου “Καλάθι των Σχολικών”: Πότε μπαίνει σε ισχύ και τι περιέχει