Πανόρμου: Πυροβολισμοί έξω από Λύκειο

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε, αυτήν τη φορά έξω από Λύκειο στην Πανόρμου.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από το 16ο Λύκειο Αθηνών, στην Πανόρμου, το βράδυ της Κυριακής.

Από το συμβάν που σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 τραυματίστηκε ένας νεαρός και μία γυναίκα, που μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα στον Ερυθρό Σταυρό.

Ο 32χρονος τραυματίστηκε στο μηρό και η 20χρονη στον ώμο, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται σοβαρή.

Τα αίτια των πυροβολισμών δεν έχουν διευκρινιστεί, η κοπέλα μόλις είχε τελειώσει τη δουλειά της και πήγαινε για βόλτα με τους φίλους της.

Οι δράστες αναζητούνται.

