Μέγκαν Μαρκλ: Η επιστροφή στα social media;

Τα σημάδια ότι πίσω από τον δημοφιλή λογαριασμό βρίσκεται η Δούκισσα του Σάσσεξ.

Η Μέγκαν Μαρκλ (Meghan Markle) φέρεται να έχει επιστρέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να βρίσκεται πίσω από ένα νέο λογαριασμό στο Ιnstagram με το όνομα @meghan.

Σημειώνεται ότι ένα χρόνο πριν από το γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι, το 2017, διέγραψε το blog «The Tig» και τους λογαριασμούς της στο Instagram και το Twitter.

Με μία φωτογραφία από ροζ παιώνιες, το αγαπημένο λουλούδι της δούκισσας ο λογαριασμός @meghan προς το παρών δεν έχει δημοσιεύσεις. Ωστόσο από τις αρχές του μήνα παρουσιάζει αύξηση στον αριθμό ακολούθων οι οποίοι από τους 3.000 έχουν ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τους 100.000 χιλ..

«Όλοι στο Χόλιγουντ μιλούν για την επικείμενη επιστροφή της» δήλωσε πηγή από το περιβάλλον της στη «The Mail on Sunday» και πρόσθεσε. «Η Μέγκαν δεν έκρυψε ποτέ το γεγονός ότι θέλει να επιστρέψει στο Instagram».

Μια πρώτη ένδειξη πως ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανήκει στην Μέγκαν Μαρκλ, είναι πως μεταξύ των ακολούθων του βρίσκεται η στενή της φίλη και πρώην πρόεδρος της «Archewell», Μαντάνα Νταγιάνι (Mandana Dayani), καθώς και η συγγραφέας και ακτιβίστρια Μαλάλα Γιουσαφζάι (Malala Yousafzai), με την οποία το πρώην βασιλικό ζευγάρι είχε διαδικτυακή συνομιλία το 2020 με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Κοριτσιού.

Σύμφωνα με το Hello ο λογαριασμός δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο λίγο πριν από την πρεμιέρα του podcast της «Archetypes».

