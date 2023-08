Πολιτική

Μητσοτάκης: Έρευνα για την φωτιά στον Έβρο - Αυτόκλητοι σερίφηδες δεν θα γίνουν ανεκτοί

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στην συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τις φωτιές και το σχέδιο αντιπυρικής προστασίας, αλλά και το Μεταναστευτικό.

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ απειλητική και επικίνδυνη για όλους. Η απάντηση πρέπει να δοθεί από όλους» τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της ομιλίας του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τις πυρκαγιές, για να υπογραμμίσει πως οι πολίτες αναμένουν από τους πολιτικούς λογοδοσία.

«Οι φωτιές δεν έχουν κομματικό χρώμα και οι απαντήσεις μας θα πρέπει να είναι δοκιμασμένες στη ζυγαριά του ρεαλιστικού, του υπεύθυνου και του εφαρμόσιμου», συνέχισε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας μάλιστα τη συμπαράσταση του προς όλους όσοι δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές. «Είμαστε όλοι πληγωμένοι» τόνισε και διαβεβαίωσε πως το Κράτος θα ολοκληρώσει άμεσα τις διαδικασίες αποζημιώσεων αλλά και αποκατάστασης των καμένων δασικών εκτάσεων.

«Οι κλιματικές απειλές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα βρίσκονται συχνά ένα βήμα μπροστά από την άμυνα του ανθρώπου, αυτό βεβαίως δε σημαίνει πως δεν πρέπει εμείς να προσαρμοζόμαστε σε πρωτόγνωρα φαινόμενα», σημείωσε ο πρωθυπουργός και επικαλέστηκε τη φριχτή εμπειρία της Χαβάης, όπου κάηκε μία ολόκληρη πόλη χωρίς να προλάβουν οι Αρχές να την εκκενώσουν με εκατοντάδες θύματα και αγνοουμένους.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η φετινή προετοιμασία ήταν καλύτερη, ωστόσο, ο κρατικός μηχανισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα κοκτέιλ πρωτόγνωρων φαινομένων. «Υπήρξαν εβδομάδες με 500 πυρκαγιές, επίπεδα ακραία συναγερμού βαθμίδας 5 είχαμε 7 φόρες, το 2021 οι ανάλογες περιπτώσεις ήταν 4, πέρσι δεν είχαμε καμία, για να αντιληφθούμε το ακραίο, με το οποίο βρεθήκαμε αντιμέτωποι» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη φωτιά της Πάρνηθας, τόνισε ότι εντοπίστηκε αμέσως από μία αστυνομική δύναμη και η πρώτη ρίψη από ελικόπτερο έγινε 5 - 6 λεπτά αφότου η φωτιά εντοπίστηκε, αλλά αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να τη σβήσει.

Στη φωτιά του Έβρου παρατηρήθηκε το φαινόμενο του πυρονέφους της νύχτας, αυτή η πυρκαγιά θα μελετάται για χρόνια από τους επιστήμονες, τόνισε ο πρωθυπουργός και έδειξε φωτογραφίες με την αρχική εκδοχή της πυρκαγιάς και τη μετέπειτα για να καταδείξει την ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς. «Δεν επικαλούμαι τα παραπάνω για να δικαιολογήσω τους χειρισμούς, που έγιναν, εκ του αποτελέσματος αυτοί δεν βρέθηκαν στο ύψος των περιστάσεων»,υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Σήμερα το κράτος είναι παρόν αλλά η φωτιά επιμένει.Τίποτε πια δεν είναι όπως το ξέραμε σε σχέση με τις φυσικές απειλές. Να μη μηδενίσουμε όμως τα βήματα που έγιναν για τη θεμελίωση της Πολιτικής Προστασίας και να μην ισοπεδώνεται ο αγώνας όλων όσοι αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή τους αξίζει ευγνωμοσύνη και τιμή και όχι εύκολη κριτική», τόνισε ο πρωθυπουργός

«Τις φωτιές τις σβήνουν αυτοί που βρίσκονται στο πεδίο και όταν αναρωτιέστε γιατί η φωτιά καίει για 12η μέρα, κάποιοι σας ακούν και θέλουν από εσάς αναγνώριση των προσπαθειών τους. Υπάρχουν ωστόσο εύλογα ερωτήματα και απορίες, που πρέπει να απαντηθούν», επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανέφερε πως η φωτιά στη Δαδιά στον Έβρο χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη της Ευρώπης για φέτος.

Επιπλέον, επανέλαβε πως τα ταυτόχρονα πύρινα μέτωπα υποχρεώνουν τον κρατικό μηχανισμό να αποσπάσει δυνάμεις από τη Δαδιά, όπως έγινε και χθες με μία πυρκαγιά, που ξέσπασε στα Φάρσαλα. Ο πρωθυπουργός τόνισε, δε, πως όλες οι φωτιές δεν έχουν την ίδια οικολογική σημασία.

Αναφερόμενος στη φωτιά της Ρόδου, ο Κοπέρνικος έδωσε εκ των υστέρων την τελική εκτίμηση του για το μέγεθος της οικολογικής επίπτωσης, που είναι το 10% της αρχικής εκτίμησης των 160.000 καμένων στρεμμάτων.

«Στην Πάρνηθα ευτυχώς η φωτιά δεν έφτασε στα έλατα του Δρυμού και αυτό δεν έγινε από μόνο του, κάποιοι έφτασαν στα όρια των δυνατοτήτων τους και πιθανώς ορισμένες φορές να τα ξεπέρασαν» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισήμανε δε, πως κράτη με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια από την Ελλάδα, όπως ο Καναδάς και η Ιταλία, δεν μπορούν να χειριστούν το φαινόμενο των megafires.

Υπάρχουν καλές χρονιές και κάποιες κακές στις πυρκαγιές, το ανησυχητικό είναι πως οι κακές χρονιές εμφανίζονται πλέον με μεγαλύτερη συχνότητα, η κλιματική κρίση δεν είναι το άλλοθι για όλα, τόνισε και αναφερόμενος στους εμπρησμούς είπε ότι είναι μία από τις πλέον αντικοινωνικές πράξεις. Όπως στον Έβρο, που είναι περίπου βέβαιο πως η αιτία εκδήλωσης της είναι ανθρωπογενής, και περίπου βέβαιο πως εκδηλώθηκε στα μονοπάτια των παράνομων μεταναστών. Ωστόσο, φαινόμενα αυτοδικίας και αυτόκλητοι σερίφηδες δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά από αυτή την κυβέρνηση, αυτή η δουλειά είναι αποκλειστικά και μόνο των Αρχών, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί διατάξεις για αύξηση των προστίμων και για ποινές άμεσης φυλάκισης για εμπρησμό ακόμη και για περιπτώσεις απλής αμέλειας σημείωσε ο πρωθυπουργός, για να επαναλάβει ότι τα μέσα δασοπυρόσβεσης είναι περισσότερα από ποτέ.

«Είναι καιρός λοιπόν να σταματήσει αυτό το παραμύθι των προσλήψεων, που δημιουργείται απ΄ αυτούς που αρέσκονται σε αλχημείες.Το θέμα δεν είναι αριθμητικό, αλλά καλύτερης εκπαίδευσης και μεγαλύτερης παρουσίας του πυροσβεστικού σώματος στα δάση που θα κάνουμε στο μέλλον», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά στην επιλογή των οργανωμένων εκκενώσεων, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, μαζί φυσικά και των ζώων. Ακολουθεί η προστασία της περιουσίας, των κρίσιμων υποδομών και φυσικού περιβάλλοντος, μιλώ φυσικά για μία ιεράρχηση αξιών και απωλειών.

«Όποιος διαφωνεί με αυτήν την ιεράρχηση να το δηλώσει ευθέως εμείς θα συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε το 112 και να σώζουμε ανθρώπινες ζωές», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαστε υπερήφανοι ότι μετακινήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη 15.000 άνθρωποι και ότι εκκενώθηκε ένα ολόκληρο νοσοκομείο, τόνισε ο πρωθυπουργός και προσέθεσε πως αυτοί που βρίσκονται στο συντονιστικό της πυροσβεστικής κάνουν πολύ καλή δουλειά.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην εκκένωση 20.000 ανθρώπων στη Ρόδο , λέγοντας ότι η επιχείρηση εκθειάστηκε στο εξωτερικό αλλά λοιδορήθηκε δυστυχώς στο εσωτερικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η πρόληψη είναι απαραίτητη και γνωστοποίησε πως 160 εκατομμύρια ευρώ μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης διατέθηκαν στην πρόληψη, ήτοι καθαρισμό και διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Ορισμένοι Δήμοι έκαναν την δουλειά τους, και ορισμένοι όχι, όλοι οι τοπικοί άρχοντες θα αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένους δείκτες σε ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις τους και θα συνδέονται με την απορρόφηση κονδυλίων, τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιούνται και ο καθένας πλέον αναλαμβάνει τις ευθύνες του, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφορικά με την έκθεση Γκολντάμερ, ο πρωθυπουργός επέμεινε πως το μεγαλύτερο μέρος της υιοθετήθηκε και υπενθύμισε πως δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο Υπουργείο αντί ενός ερειπωμένου γραφείου που ήταν το έως το 2019 η Πολιτική Προστασία.

Επέμεινε δε πως το αντιπυρικό σχέδιο εφαρμόζεται και ότι υπάρχει πλέον σώμα δασοκομάντος που επιχειρούν μέσα στα δάση. Αναφέρθηκε δε τόσο στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών όσο και στην τυποποίηση της διαδικασίας της κρατικής αρωγής, ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση προσέθεσε και τον θεσμό του αναδόχου, που ενεργοποιεί και την πλευρά των ιδιωτών.

Το αργότερο έως το 2027 θα προμηθευθεί η Ελλάδα -πρώτη από όλες τις ευρωπαικές χώρες- τα νέα Καναντέρ. Δεν μασάω τα λόγια μου, η δυνατότητα μας για έγκαιρη παρέμβαση στις πυρκαγιές μπορεί να βελτιωθεί μέσω της προμήθειας drones και θερμικών καμερών, συνέχισε την ομιλία του ο πρωθυπουργός. Επίσης, προανήγγειλε αύξηση του αριθμού των δσσοκομάντος, αλλά και την κρίσιμη ανακατεύθυνση πόρων προς την Πολιτική Προστασία από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έχω μιλήσει με την Πρόεδρο της Ευρωπαικής Επιτροπής και συμφωνήσαμε πως θα δοθούν κοινοτικοί πόροι για τις αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά και για την φροντίδα της δασικής έκτασης στη Δαδιά,είπε.

Στην περίπτωση του Έβρου θεσμοθετούμε το evrospass όπως έγινε και στην περίπτωση της Εύβοιας ενώ έως το τέλος του έτους θα δημοσιοποιηθεί και ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανασυγκρότησης, γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός.Είναι αδιέξοδο να προβάλλουμε τη σκοτεινιά της συγκυρίας στο μέλλον,είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή στην Εύβοια εγκαινιάζεται ένα ακμαίο δασικό χωριό, αυτή η έκταση πριν απο δύο χρόνια ήταν ολοσχερώς καμένη.

Στην Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των πυρκαγιών, ενώ ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε περαστικά στον ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να ακουστούν προτάσεις ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες για την επόμενη ημέρα.

