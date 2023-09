Παράξενα

Συνελήφθη Youtuber που κακοποιούσε και άφηνε νηστικά τα παιδιά της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως αποκαλύφθηκε η κόλαση που ζούσαν τα ανήλικα παιδιά. Ποια είναι γυναίκα με το κανάλι στο Youtube, όπου ανέβαζε βίντεο με "σκληρές μεθόδους" για ανατροφή παιδιών.

-

Όσο ήταν ενεργό, οι συνδρομητές την κατηγορούσαν τακτικά για κακοποίηση. Το NBC News αναφέρει ότι το 2020, θεατές κάλεσαν τις υπηρεσίες προστασίας παιδιών αφού η Φράνκε δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο 15χρονος γιος της ισχυριζόταν ότι κοιμόταν σε ένα σακίδιο φασολιών για τουλάχιστον επτά μήνες.Εκείνη την εποχή, η Φράνκε απάντησε ότι ήταν επιλογή του γιου της - και υπερασπίστηκε τις μεθόδους ανατροφής για να μεγαλώσει τα παιδιά της.



Όταν η αστυνομία πήγε σπίτι της βρήκε άλλο ένα «παιδί αδυνατισμένο», το οποίο επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.Η γνωστή blogger, influencer και ιδιοκτήτης του καναλιού στο Youtube 8 Passengers Ρούμπι Φράνκε συνελήφθη και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βαριάς μορφής παιδική κακοποίηση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six ένα από τα έξι παιδιά της Φράνκε κατάφερε να δραπετεύσει από το σπίτι - κολαστήριο που τα κρατούσε «αιχμάλωτα» η μητέρα τους.

View this post on Instagram A post shared by Katie Joy (@withoutacrystalball)

Υποσιτισμένο, εξαντλημένο και τραυματισμένο το παιδί ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες οι οποίοι παρατήρησαν ότι είχε στα πόδια, στα χέρια και στους αστραγάλους του υπολείμματα από μονωτική ταινία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Φράνκε και η συνεργάτιδά της, Τζόντι Χίλντεμπραντ, συνελήφθησαν, αφού το παιδί φέρεται να δραπέτευσε από ένα παράθυρο στο σπίτι της δεύτερης στο Iβινς της Γιούτα των ΗΠΑ και ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες.

«Το παιδί ζήτησε από τους γείτονες φαγητό και νερό, αλλά εκείνοι κάλεσαν την αστυνομία όταν είδαν ότι ήταν δεμένο. Όταν έφτασε η αστυνομία, το παιδί «φαινόταν αδυνατισμένο και υποσιτισμένο, με ανοιχτές πληγές. Η κατάστασή ήταν τόσο σοβαρή που ο γιατρός που το είδε έκρινε σκόπιμη τη μεταφορά του στο νοσοκομείο», είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας.



Ποια είναι η Ρούμπι Φράνκε

Η Φράνκε έγινε γνωστή μέσα από το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο κανάλι της στο YouTube «8 Passengers», όπου κατέγραφε τις αυστηρές τεχνικές της ως γονέας για την πειθαρχία των έξι παιδιών της.



Η στέρηση φαγητού, η αφαίρεση των θυρών από τα υπνοδωμάτια και η απειλή ότι θα πετάξει παιχνίδια και ρούχα ήταν μερικές από τις τιμωρίες που εφάρμοζε. Το κανάλι, το οποίο κατέβηκε από το YouTube, είχε πάνω από 2,3 εκατομμύρια followers.

View this post on Instagram A post shared by Rest In Peace Correy La Barrie and Cooper Noriega (@multi._life713)

Εκείνη την εποχή, η Φράνκε απάντησε ότι ήταν επιλογή του γιου της - και υπερασπίστηκε τις μεθόδους ανατροφής για να μεγαλώσει τα παιδιά της.



Όταν η αστυνομία πήγε σπίτι της βρήκε άλλο ένα «παιδί αδυνατισμένο», το οποίο επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

View this post on Instagram A post shared by SLOAN (@sloanhooks)

Τέσσερα άλλα ανήλικα τέθηκαν υπό κράτηση. Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι η Φράνκε γύριζε βίντεο στο YouTube μέρες νωρίτερα από τη σύλληψή της και η γυναίκα γνώριζε πως «κακοποιούσε, άφηνε νηστικά και παραμελούσε τα παιδιά της».



Οι γυναίκες κρατούνται και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκων σε βαθμό κακουργήματος.

Τι έλεγε η Φράνκε για τη μητρότητα

«Θέλω απλώς οι γυναίκες που θηλάζουν ακόμη τα μωρά τους, οι γυναίκες που προσπαθούν ακόμη να αποκτήσουν τις οικογένειές τους, οι γυναίκες που δεν κοιμούνται όλη τη νύχτα να δουν πώς μοιάζει η γραμμή του τερματισμού, να δουν ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, και είναι όμορφο, και είναι ισχυρό, και αξίζει, αξίζει όλη η προσπάθεια που καταβάλλουν οι οικογένειες για την οικογένειά τους», είχε πει η Φράνκε για τη μητρότητα και την απόκτηση οικογένειας.

Πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα

Ρόδος: 33χρονη κατήγγειλε τον πεθερό της για βιασμό!

Κρήτη: Κατήγγειλε βιασμό του από 4 άνδρες - Κατέγραφαν σε βίντεο τις πράξεις τους

Σκότωσε την κόρη του γιατί δεν ήθελε τον γαμπρό που της διάλεξε!