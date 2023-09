Πολιτισμός

Ανδραβίδα – Κυλλήνη: Επίτιμοι δημότες του Δήμου η Σακελλαροπούλου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι μεγάλη τιμή για μένα να με συμπεριλάβετε στους δημότες σας. Και μάλιστα από κοινού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ανέφερε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

-

Επίτιμοι δημότες του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης ανακηρύχθηκαν από κοινού σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στην Ανδραβίδα.

Στην αντιφώνησή της προς τον δήμαρχο Ιωάννη Λέντζα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ιστορία της Ανδραβίδας, αλλά και στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η 117 Πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας φρουρεί τους ουρανούς της πατρίδας μας. Με αυταπάρνηση και προσήλωση, όπως τους υπερασπίζονταν ο σμηναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης και ο υποσμηναγός Μάριος - Μιχαήλ Τουρούτσικας, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος τον περασμένο χειμώνα. Τους μνημονεύουμε με ευγνωμοσύνη, μαζί με όλους μας τους ήρωες».

Επίσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο φυσικό κάλος της περιοχής, αλλά και στις πρωτοβουλίες του δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος.

Μιλώντας για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου σημείωσε, απευθυνόμενη προς τον δήμαρχο, ότι «είναι μεγάλη τιμή για μένα να με συμπεριλάβετε στους δημότες σας και μάλιστα από κοινού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια λαμπρή προσωπικότητα που έχει κερδίσει τον σεβασμό όχι μόνο των συμπατριωτών μας, αλλά ολόκληρου του κόσμου».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αντιφώνησης της Προέδρου της Δημοκρατίας, προς τον δήμαρχο Ανδραβίδας - Κυλλήνης:

«Κύριε δήμαρχε,

Με χαρά βρίσκομαι στη "χώρα τη λαμπρότερη στον κάμπο του Μορέως", όπως ονομάζει το Χρονικόν του Μορέως την Ανδραβίδα, πρωτεύουσα του πριγκιπάτου της Αχαΐας την εποχή των Σταυροφοριών, που αποτελούσε, μαζί με το επίνειό της, τη Γλαρέντζα, κοντά στη σημερινή Κυλλήνη, επί αιώνες, ένα πολύβουο κέντρο οικονομικής και πολιτισμικής δραστηριότητας. Σε έναν τόπο με επάλληλα στρώματα ιστορίας, κατακτήσεων, απελευθερωτικών αγώνων, που μνημονεύεται ήδη από τον Όμηρο.

Όμως είναι κυρίως η μεσαιωνική Ελλάδα που ανασαίνει εδώ, με όλη τη σαγήνη της, και μας εμπνέει δέος με τα διάσπαρτα κατάλοιπά της, όπως ο ναός της Αγίας Σοφίας στην καρδιά της πόλης σας. Είναι το αψηλάφητο παρελθόν της, που δίνει στην περιοχή έναν απόηχο θρύλου. Νιώθει κανείς εδώ "να γίνεται το ρίγος της ζωής σκόνη του χρόνου", όπως έγραψε ο συντοπίτης σας ποιητής Γιώργος Γώτης. Περιηγούμαστε στο εξαιρετικό μουσείο που στεγάζεται στο κάστρο Χλεμούτσι και είναι σαν να ξαναζούμε το συναρπαστικό παραμύθι που ξετυλίχτηκε στην περιοχή της Ανδραβίδας, ένα παραμύθι με βυζαντινούς άρχοντες, Φράγκους ιππότες και Ενετούς ευγενείς, πριν από την οθωμανική εισβολή. Όπως απέδειξε η αρχαιολογική έρευνα, Λατίνοι και Ορθόδοξοι συμβίωναν αρμονικά, αναπτύσσοντας στιβαρά οικιστικά κέντρα, υπό την προστασία, πάντα, του μοναδικού του οχυρού. Χτισμένο σε θέση στρατηγική, δεσπόζοντας στον κάμπο της Ηλείας και ατενίζοντας το Ιόνιο πέλαγος, εξαιρετικό δείγμα φρουριακής αρχιτεκτονικής, το Χλεμούτσι διασφάλισε επί αιώνες την άμυνα της περιοχής. Θα γίνει ορμητήριο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στις τελευταίες αναλαμπές της βυζαντινής δόξας, και αργότερα θα καταληφθεί από τους Οθωμανούς, θα περάσει στα χέρια των Βενετών και θα ανακατακτηθεί από τους Τούρκους. Κραταιό ως την Επανάσταση του 1821, θα κατεδαφιστεί εν μέρει από τον Ιμπραήμ το 1826 για να μη μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες. Γιατί είναι πολλοί οι πολεμιστές του εθνοαπελευθερωτικού μας αγώνα που ξεκίνησαν από τη μικρή και παρακμασμένη στα χρόνια της τουρκοκρατίας Ανδραβίδα, καθιστώντας την ένα από τα βασικά επαναστατικά κέντρα του Μοριά. Αρκεί να θυμηθούμε τον σημαντικότερο οπλαρχηγό του Κάμπου, τον Κωνσταντή Παπαδημητρόπουλο, που πέρασε στην ιστορία ως καπετάν Ανδραβιδιώτης, και τις θυσίες των ανθρώπων της ως την απελευθέρωση της περιοχής από τους Τούρκους. Ακολουθώντας το παράδειγμα εκείνων των γενναίων αγωνιστών, η 117 πτέρυγα μάχης στην αεροπορική βάση Ανδραβίδας φρουρεί τους ουρανούς της πατρίδας μας. Με αυταπάρνηση και προσήλωση, όπως τους υπερασπίζονταν ο σμηναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης και ο υποσμηναγός Μάριος - Μιχαήλ Τουρούτσικας, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους εν ώρα καθήκοντος τον περασμένο χειμώνα. Τους μνημονεύουμε με ευγνωμοσύνη, μαζί με όλους μας τους ήρωες.

Κύριε δήμαρχε,

Είναι ευλογημένος ο τόπος σας. Όχι μόνο χάρη στο ιστορικό του βάθος, αλλά και χάρη στο φυσικό του κάλλος, τα ιαματικά λουτρά του, τα ποτάμια του, τις περιοχές Natura, τις απέραντες παραλίες του και μια θάλασσα άλλοτε κρυστάλλινη, η οποία, δυστυχώς, σήμερα υποφέρει από τη ρύπανση. Γι' αυτό και πληροφορήθηκα με ικανοποίηση ότι ο δήμος προγραμματίζει ένα σημαντικό έργο κατασκευής και επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή της Βάρδας, το οποίο ελπίζω να ολοκληρωθεί σύντομα. Η διαφύλαξη του ανεκτίμητου περιβάλλοντος της κάθε περιοχής, σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για τη χώρα μας, τη Μεσόγειο και όλο τον πλανήτη, πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων μας, ως μια συλλογική προσπάθεια για την αντιστροφή των επιπτώσεών της.

Κύριε δήμαρχε, είναι μεγάλη τιμή για μένα να με συμπεριλάβετε στους δημότες σας. Και μάλιστα από κοινού με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια λαμπρή προσωπικότητα που έχει κερδίσει τον σεβασμό όχι μόνο των συμπατριωτών μας, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Θρησκευτικό ηγέτη διεθνούς εμβέλειας και ακτινοβολίας, που επί δεκαετίες ασχολείται ενεργά με τα προβλήματα της εποχής μας οραματιζόμενος ένα βιώσιμο περιβάλλον και μέλλον, με βάση τις πανανθρώπινες αξίες της Ορθοδοξίας και της οικολογίας».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφθασε αεροπορικώς στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Ανδραβίδα, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες πιλότους.

Κατόπιν τελέστηκε δοξολογία στον ιερό ναό Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην Ανδραβίδα, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, του Οικουμενικού Πατριάρχη και του αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου.

Το απόγευμα, στις 20:00, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, θα επισκεφθούν το δημαρχείο της πόλης του Πύργου, όπου θα λάβει χώρα η ανακήρυξή τους σε επίτιμους δημότες Πύργου.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς, στην κεντρική πλατεία του Πύργου, καθώς και χαιρετισμοί από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης Αθανάσιο, καθώς και τους δημάρχους Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλο και Ανδραβίδας - Κυλλήνης Ιωάννη Λέντζα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Μνημόσυνο και τελετή ονοματοδοσίας στα Χανιά (εικόνες)

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Διαρκές Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ: “τελική ευθεία” για την διαδοχή του Τσίπρα