Οικονομία

ΔΕΘ: Έναρξη με διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένα μέτρα στη Θεσσαλονίκη με το βλέμμα όλων να είναι στραμμένο στη δοκιμαζόμενη Θεσσαλία.

-

Στη σκιά των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων που πλήττουν τη Θεσσαλία και με το βλέμμα στραμμένο στις δοκιμαζόμενες περιοχές, εργατικά συνδικάτα, συλλογικότητες και φοιτητικοί σύλλογοι προγραμματίζουν συλλαλητήρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη σημερινή έναρξη λειτουργίας της 87ης ΔΕΘ. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει σχεδιάσει μέτρα τάξης, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από την Τροχαία.

Όπως έγινε γνωστό, όλες οι κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν το απόγευμα. Ειδικότερα, το κάλεσμα των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ είναι για τις 6 μ.μ., στο 'Αγαλμα του Βενιζέλου, ενώ το ραντεβού του ΠΑΜΕ είναι μισή ώρα νωρίτερα, στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Στο ίδιο σημείο θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Εξάλλου, την ίδια ώρα στην Καμάρα θα συγκεντρωθούν άτομα που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, όπως επίσης μέλη συλλογικοτήτων του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και φοιτητικών συλλόγων.

Τα μέτρα της Αστυνομίας θα είναι αυστηρά και για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου θα λάβουν μέρος όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της Θεσσαλονίκης καθώς και κάποιες διμοιρίες από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και την Αττική. Την εφαρμογή των μέτρων θα επιβλέπουν δύο εισαγγελείς.

Την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη τα συλλαλητήρια, το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι απροσπέλαστο για τους οδηγούς και η κυκλοφορία των οχημάτων από την μία πλευρά της πόλης προς την άλλη θα διεξάγεται μέσω της Περιφερειακής Οδού. Τροχονόμοι θα βρίσκονται σε καίρια σημεία και θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια του ΟΑΣΘ.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σταδιακά σε ισχύ από τις 3 μ.μ. και θα αφορούν στους εξής δρόμους: Λεωφόρος Στρατού (από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία ΧΑΝΘ), 3ης Σεπτεμβρίου (από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου), Βασ. Όλγας (από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος), Βασ. Γεωργίου (από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου), Λεωφόρος Νίκης, Κουντουριώτη, Κ. Καραμανλή (από Κατσιμίδη μέχρι Γ' Σεπτεμβρίου), Εγνατία (από Λαγκαδά μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου), Εθν. Αμύνης (από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου), Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου (από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη), Αγίας Σοφίας (από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας), Παύλου Μελά και Ελ. Βενιζέλου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις το Σάββατο

Μαρόκο: Ισχυρός σεισμός με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)