Φυσικές καταστροφές: Έκτακτη χρηματοδότηση 45000000 ευρώ προς ΟΤΑ

Σε έκτακτη χρηματοδότηση περίπου 45 εκατ. ευρώ προς ΟΤΑ για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές προχωρά η κυβέρνηση.

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023, η τροποποίηση της πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή πρότασης στο ΤΠΑ του υπουργείου στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού», συνολικού προϋπολογισμού 44,71 εκατ. ευρώ, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου, αρμόδιου για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, του Γενικού Γραμματέα στο υπουργείο Εσωτερικών, Μιχάλη Σταυριανουδάκη και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρη Σκάλκου, και σε συνέχεια σχετικής προεργασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και την αρμόδια Υπό-Επιτροπή της, (ΑΔΑ: ΡΜ4Ι46ΜΤΛ6-8ΣΥ).

Η πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση Δήμων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Περιφερειών για έργα πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα:

Τον Δήμο Αγιάς με 650.000 ευρώ



Τον Δήμο Αιγιαλείας με 80.000 ευρώ

Τον Δήμο Αλεξανδρούπολης με 250.000 ευρώ

Τον Δήμο Αλμυρού με 1.150.000 ευρώ

Τον Δήμο Αλοννήσου με 50.000 ευρώ

Τον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης με 50.000 ευρώ

Τον Δήμο Αργιθέας με 1.000.000 ευρώ

Τον Δήμο Ασπροπύργου με 300.000 ευρώ

Τον Δήμο Αχαρνών με 200.000 ευρώ

Τον Δήμο Βόλου με 2.580.000 ευρώ

Τον Δήμο Δομοκού με 1.000.000 ευρώ

Τον Δήμο Ευρώτα με 50.000 ευρώ

Τον Δήμο Ζαγοράς - Μουρεσίου με 1.200.000 ευρώ

Τον Δήμο Ιάσμου με 50.000 ευρώ

Τον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού με 610.000 ευρώ

Τον Δήμο Καρδίτσας με 1.650.000 ευρώ

Τον Δήμο Καρύστου με 80.000 ευρώ

Τον Δήμο Κεντρικά Τζουμέρκα με 80.000 ευρώ

Τον Δήμο Κιλελέρ με 1.100.000 ευρώ

Τον Δήμο Λαμιέων με 500.000 ευρώ

Τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με 1.000.000 ευρώ

Τον Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ.'Αννας με 650.000 ευρώ

Τον Δήμο Μετεώρων με 1.000.000 ευρώ

Τον Δήμο Μουζακίου με 1.000.000 ευρώ

Τον Δήμο Νικολάου Σκουφά με 50.000 ευρώ

Τον Δήμο Νοτίου Πηλίου με 1.250.000 ευρώ

Τον Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης με 80.000 ευρώ

Τον Δήμο Παλαμά με 1.500.000 ευρώ

Τον Δήμο Πλατανιά με 500.000 ευρώ

Τον Δήμο Πύλης με 1.000.000 ευρώ

Τον Δήμο Ρήγα Φεραίου με 600.000 ευρώ

Τον Δήμο Σαμοθράκης με 200.000 ευρώ

Τον Δήμο Σκιάθου με 650.000 ευρώ

Τον Δήμο Σκοπέλου με 50.000 ευρώ

Τον Δήμο Σουφλίου με 200.000 ευρώ

Τον Δήμο Σοφάδων με 1.150.000 ευρώ

Τον Δήμο Τεμπών με 500.000 ευρώ

Τον Δήμο Τρικκαίων με 1.000.000 ευρώ

Τον Δήμο Φαρκαδώνας με 1.000.000 ευρώ

Τον Δήμο Φαρσάλων με 1.150.000 ευρώ

*Τον Δήμο Φυλής με 400.000 ευρώ

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας με 10.600.000 ευρώ

Την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με 550.000 ευρώ

Την ΔΕΥΑ Μείζονος Βόλου με 4.000.000 ευρώ

Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 2.000.000 ευρώ

Η χρηματοδοτική στήριξη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές συνεχίζεται μέσα από νέες σχετικές αποφάσεις.

