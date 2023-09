Καιρός

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις την Δευτέρα

Ποιες περιοχές θα αποτελέσουν την εξαίρεση με ελάχιστες νεφώσεις. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τη Δευρέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο. Τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 9 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 με 31 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.



Στην Θεσσαλονίκη, αναμένεται καιρός αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου..

Στην Μακεδονία και τη Θράκη, θα επικρατήσει καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη..

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη..

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, θα δούμε καιρό γενικά αίθριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά και τα νότια 8 και τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, ο καιρός θα ποικίλει. Θα σημειωθούν λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη. Τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα δυτικά 8 και τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 και στη νότια Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου..

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θαπνέουν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη..



Στην Εύβοια, αναμένεται καιρός γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα και μόνο στην Κρήτη θα υπάρχουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. θα φτάσει τους 30 με 33 βαθμούς.

