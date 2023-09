Κοινωνία

Πρέβεζα: Σύλληψη αλλοδαπού για βιασμό κοριτσιού μικρότερο των 12 χρόνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση του κοριτσιού.

-

Έναν εφιάλτη φέρεται πως έζησε μία 12χρονη στα χέρια ενός αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (13/09) στην Πρέβεζα για βιασμό.

Ο δράστης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ζηρού στο πλαίσιο καταγγελίας που έγινε σήμερα στην υπηρεσία και κατηγορείται πως την Τρίτη (12/09) το μεσημέρι εξανάγκασε σε γενετήσια πράξη ανήλικη αλλοδαπή νεότερη των 12 ετών.

Από την επιληφθείσα υπηρεσία παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τομ Χανκς στον ΑΝΤ1: Θα βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους πλημμυροπαθείς φίλους μας στην Ελλάδα (βίντεο)

Κρήτη: Θαμώνας ταβέρνας σώζει κοριτσάκι από βέβαιο πνιγμό (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” - Αγαπηδάκη: Κρούσματα γαστρεντερίτιδας και ένα βρέφος με σαλμονέλα (βίντεο)