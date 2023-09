Υγεία - Περιβάλλον

Παράνομες υιοθεσίες - Χανιά: Λουκέτο στην κλινική με τις εξωσωματικές

Αναστολή της άδειας λειτουργίας της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά για τις παράνομες υιοθεσίες.

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά που βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας για υπόθεση εμπορίας βρεφών και παράνομων υϊοθεσιών, αποφάσισε η Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Στην σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της ελληνικής δημοκρατίας στις 14 Σεπτεμβρίου, με αριθμό φύλλου 5466, ορίζεται ακόμα η άμεση μεταφορά του γενετικού υλικού της κλινικής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γενικό νοσοκομείο Χανίων.

Παράλληλα, προχωρά και η μεταφορά των αρχείων της κλινικής και όσων συνδέονται με το εργαστήριο αλλά και όσων είχαν προσφύγει στις υπηρεσίες της κλινικής είτε για κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού είτε για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, στο νοσοκομείο Χανίων και η φύλαξή τους σε ασφαλή χώρο σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς.

Το σχετικό ΦΕΚ, έδωσε στην δημοσιότητα η δικηγόρος Χανίων, Μαρία Παπαδάκη, η οποία εκπροσωπεί ζευγάρια που θίγονται από τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση κατηγορούνται οκτώ άτομα ενώ έχουν προφυλακιστεί τέσσερις, ανάμεσά τους ο 73χρονος γυναικολόγος, ιδιοκτήτης της κλινικής και φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και ο 44χρονος εμβρυολόγος, φερόμενος ως υπαρχηγός.

