F1 - GP Σιγκαπούρης: Ο Κάρλος Σάινθ... έσπασε τα κοντέρ της τηλεθέασης (εικόνες)

Όλα όσα συνέβησαν στο 15ο Grand Prix της Σιγκαπούρης με θριαμβευτή τον Κάρλος Σάινθ, που μεταδόθηκε αποκλειστικά απο τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Το 15Ο Grand Prix του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος πήρε τη 2η νίκη της καριέρας του, σ΄ έναν μοναδικό αγώνα.

H συναρπαστική δράση της FORMULA 1 κέρδισε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε 16,4 % και ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του με διαφορά 5,9 μονάδες από το δεύτερο κανάλι. Το επιμέρους ανδρικό κοινό ηλικίας 25-34 κατέγραψε 32,4%, ενώ οι πιο φανατικοί της Formula 1 ήταν οι άνδρες ηλικίας 18-24 που άγγιξαν το 36,2! Και οι γυναίκες, όμως, είδαν Formula 1, αφού στο επιμέρους γυναικείο κοινό 18-24 το Grand Prix της Σιγκαπούρης έφτασε το 17,9%.

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 15ο GRAND PRIX ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Έναν αγώνα από τα παλιά απολαύσαμε στη Marina Bay, τον καλύτερο που έχει γίνει, ίσως, ποτέ στη Σιγκαπούρη. Ο Κάρλος Σάινθ, που ήταν αλάνθαστος για 61 γύρους, έσπασε το σερί της Red Bull, που κρατούσε από πέρυσι στη Βραζιλία όταν είχε κερδίσει ο Ράσελ.

Το σβήσιμο των κόκκινων φώτων βρήκε τον poleman Σάινθ (μέση γόμα) να διατηρεί το προβάδισμα και τον Λεκλέρκ, που εκκίνησε με τη μαλακή γόμα, να στρίβει πίσω του προσπερνώντας τον Ράσελ. Ο Βρετανός δεν εκκίνησε καλά, με αποτέλεσμα να τον φτάσει ο Χάμιλτον στη στροφή. Εκεί, στριμώχτηκαν και ο Λιούις προτίμησε να ισιώσει το σικέιν από το να ακουμπήσουν. Προς στιγμήν ανέβηκε 3ος, αλλά έδωσε πίσω τις δύο θέσεις σε Ράσελ και Νόρις. Η Ferrari παρότρυνε τον Λεκλέρκ να αξιοποιεί την καλύτερη πρόσφυση της μαλακής γόμας στην έξοδο των αργών στροφών, ώστε να κρατά τον Ράσελ, για ν’ ανοίξει διαφορά ασφαλείας ο Σάινθ. Ο αγώνας άρχισε να εξελίσσεται χωρίς «δράμα» ως τον 19ο γύρο, που μια έξοδος του Σάρτζαντ έβγαλε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Οι πρωτοπόροι μπήκαν για λάστιχα, με τον Λεκλέρκ να καθυστερεί στην έξοδο γιατί περίμενε τον Χάμιλτον να βγει, και κάπως έτσι ο 2ος βρέθηκε 5ος.

Οι Red Bull που είχαν εκκινήσει με τη σκληρή γόμα, δεν μπήκαν για λάστιχα, αφού αν έμπαιναν θα χρειάζονταν 2 αλλαγές, και ο Φερστάπεν βρέθηκε 2ος προς στιγμή. Πολύ γρήγορα, όμως, έχασε θέσεις, καθώς οι υπόλοιποι είχαν φρέσκα ελαστικά. Ο Ράσελ ανέβηκε 2ος με τους Νόρις, Λεκλέρκ και Χάμιλτον να ακολουθούν. Ο Σάινθ πήρε εντολή να κάνει διαχείριση ελαστικών, ώστε να φτάσει ως το τέλος. Όταν στον 43ο γύρο έμεινε ο Οκόν και υιοθετήθηκε καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, στη Mercedes αποφάσισαν να ρισκάρουν. Τράβηξαν και τους δυο οδηγούς για λάστιχα και τους έβαλαν φρέσκο σετ μέσης γόμας. Με την ύστερη γνώση μπορεί να πει κανείς ότι έσφαλαν, καθώς θα έπρεπε να αφήσουν τον Ράσελ 2ο και να ρισκάρουν μόνο με τον Χάμιλτον. Ίσως, όμως, να μην ήθελαν να διαχειριστούν τις συνέπειες που θα είχε αν πετύχαινε το μονόπλευρο ρίσκο. Οι Mercedes, λοιπόν, βγήκαν μετά το πιτ στοπ στις θέσεις 4-5. Πίεσαν, έφτασαν και πέρασαν τον Λεκλέρκ μαζεύοντας 2 sec στον γύρο. Ο Χάμιλτον ήταν πιο γρήγορος από τον Ράσελ. Έφτασαν πίσω από τον Νόρις, αλλά ο Σάινθ ορθώς έκοψε, ώστε να μπει η McLaren στη ζώνη DRS της Ferrari για να μπορεί ο Νόρις να παίξει άμυνα. Οι τελευταίοι γύροι ήταν με κομμένη την ανάσα με 4 οδηγούς να μονομαχούν. Μεγάλος χαμένος ο Ράσελ, που χτύπησε στον τοίχο ξακρίζοντας 3 στροφές πριν το τέλος, με αποτέλεσμα να ανέβει ο Χάμιλτον στο βάθρο.

Ο Σάινθ πανηγύρισε έξαλλα την πρώτη του φετινή νίκη: «Ήταν ένα απίστευτο Σαββατοκύριακο από την αρχή. Η ομάδα αξίζει αυτή τη νίκη για την τεράστια δουλειά που έχει κάνει τόσο εδώ όσο και στο Μαρανέλο, και είμαι περήφανος και την αφιερώνω σε όλους τους tifosi. Εκτελέσαμε τέλεια την άσκηση όλο το Σαββατοκύριακο και από την πλευρά μου νομίζω ότι καταφέραμε το τελευταίο συναρπαστικό κομμάτι στην εντέλεια, δίνοντας στον Νόρις, DRS και ελέγχοντας τον ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Φυσικά, η αλλαγή, που λόγω του αυτοκινήτου ασφαλείας ήρθε νωρίτερα, σήμαινε ότι έπρεπε να κάνουμε τα ελαστικά μας να διαρκέσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και οι τελευταίοι γύροι ήταν στο όριο, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε. Απόψε γιορτάζουμε, αλλά από αύριο θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία της Suzuka».

Από την πλευρά του ο Λεκλέρκ, που τερμάτισε 4ος, ήταν μουδιασμένος: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Έχει γίνει τόση πολλή δουλειά για να κατανοήσουμε καλύτερα το μονοθέσιο τις τελευταίες εβδομάδες και σήμερα απέδωσε. Συγχαρητήρια στον Κάρλος, που έκανε πολύ καλή δουλειά όλο το Σαββατοκύριακο. Το σχέδιό μας ήταν να εκκινήσω με τη μαλακή γόμα και να περάσω τον Ράσελ στην εκκίνηση. Ήταν η σωστή επιλογή και λειτούργησε καλά. Δυστυχώς, χάσαμε κάποιες θέσεις λόγω κίνησης κατά τη διάρκεια του pit stop υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ωστόσο, η στρατηγική ήταν καλή σήμερα, οπότε είμαι χαρούμενος. Είναι υπέροχο να βλέπουμε ότι έχουμε κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά τις επιδόσεις συνολικά και ελπίζουμε ότι μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε την επόμενη εβδομάδα στην Ιαπωνία».

Δείτε τις δηλώσεις των Σάινθ, Νόρις και Χάμιλτον μετά το τέλος του αγώνα εδώ:

https://www.antenna.gr/watch/1666587/oi-diloseis-ton-sainz-norris-hamilton

Ο Φρεντερίκ Βασέρ, αγωνιστικός διευθυντής της Ferrari, ανέβηκε να πάρει το τρόπαιο του κατασκευαστή για πρώτη φορά στη ζωή του και δήλωσε: «Είμαι περήφανος για όσα πέτυχε η ομάδα αυτό το Σαββατοκύριακο με όλους να κάνουν πολύ καλή δουλειά. Γνωρίζουμε ότι σημειώνουμε πρόοδο και στη Σιγκαπούρη καταφέραμε να πάρουμε το μέγιστο από την SF-23, εν μέρει χάρη στη σπουδαία δουλειά που έγινε στο Μαρανέλο. Αποδείξαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί στις κατατακτήριες και σήμερα αυτό συνέβη και στον αγώνα. Ο Κάρλος σημείωσε εξαιρετική απόδοση στον αγώνα, έχοντας πάντα τον έλεγχο της κατάστασης, ειδικά στους τελευταίους γύρους όταν διασφάλισε έξυπνα τον Νόρις στη ζώνη DRS για να αμυνθεί ενάντια στον Ράσελ. Αν δεν τον καθυστερούσε η κίνηση στα πιτ, ο Σαρλ πιθανότατα θα είχε ανέβει επίσης στο βάθρο. Είμαστε η ομάδα που τερμάτισε το νικηφόρο σερί της Red Bull και πήραμε αυτούς τους βαθμούς που μας κρατούν στη μάχη για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Τώρα προχωράμε στη Suzuka, μια πολύ διαφορετική πίστα, όπου θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να συνεχίσουμε αυτή τη θετική τάση».

Στη βαθμολογία των οδηγών ο Φερστάπεν, που παρά την υστέρηση της Red Bull τερμάτισε 5ος, προηγείται με 374 βαθμούς, ακολουθεί ο Πέρεζ με 223 και ο Χάμιλτον με 180 βαθμούς. Στους κατασκευαστές η Red Bull μπορεί να πάρει τον τίτλο στην Ιαπωνία, ενώ Mercedes (289) και Ferrari (265) θα παλέψουν για τη 2η θέση.

Η τελική κατάταξη του 15ου Grand Prix στη Σιγκαπούρη έχει ως εξής:

Δείτε ένα βίντεο με τη θριαμβευτική νίκη του Κάρλος Σάινθ εδώ:

https://www.antenna.gr/watch/1666584/o-carlos-sainz-einai-o-nikitis-toy-gp-sigkapoyris

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, στην Ιαπωνία για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων. Όλο το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix της Ιαπωνίας θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+ ενώ ο αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από τον ΑΝΤ1 στις 23:45.

Το 15ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

