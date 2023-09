Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου - Κραβαρίτης: Η Τζωρτζίνα δεν πέθανε από κεταμίνη

Επιστήμονες που καταθέτουν ως μάρτυρες υπεράσπισης της κατηγορούμενης για τον θάνατο της κόρης της, αμφισβητούν συναδέλφους τους και επιμένουν ότι το άτυχο παιδί δηλητηριάστηκε από κεταμίνη.

"Δεν σχετίζεται με τον θάνατο της Τζωρτζίνας η κεταμίνη. Δεν υπάρχουν ευρήματα συμβατά με δηλητηρίαση" δήλωσε στην δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου ο Ιατροδικαστής Χρήστος Κραββαρίτης που κλήθηκε στο ΜΟΔ προτεινόμενος ως μάρτυρας ειδικών γνώσεων από την πλευρά της κατηγορουμένης.

Ο ιατροδικαστής κατέθεσε στο ΜΟΔ πως το μοιραίο αποτέλεσμα για το 9χρονο κορίτσι ήταν δρομολογημένο, καθώς "Το παιδί ήταν τόσο επιβαρυμένο, παράλυτο, με γαστροστομία, με πάρα πολλά άλλα ζητήματα που είχαν οδηγήσει σε πολυοργανική έκπτωση".

Όπως είπε ο κ. Κραββαρίτης ο θάνατος της Τζωρτζίνας θα έπρεπε να έχει αποδοθεί στην ιατροδικαστική έκθεση του συναδέλφου του κ. Σωτήρη Μπουζιάνη ως "οξύ πνευμονικό οίδημα συνέπεια πνευμονοπάθειας και λήψης κατασταλτικών φαρμάκων".

Στην κατάθεση του ο μάρτυρας αμφισβήτησε την έκθεση του κ. Μπουζιάνη χαρακτηρίζοντας μάλιστα «ασυνήθιστο» τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκε η ιατροδικαστική έρευνα για το θάνατο της Τζωρτζίνας. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κραββαρίτης: "Δεν θα έλεγα ποτέ ως αιτία την δηλητηρίαση. Η φράση θανατηφόρα δηλητηρίαση δεν ανταποκρίνεται στην ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχουν ευρήματα συμβατά με δηλητηρίαση. Δεν ανταποκρίνεται εξ ολοκλήρου στο ιατροδικαστικό στάτους. Για μένα πιο δόκιμο θα ήταν να γράφει «οξύ πνευμονικό οίδημα συνέπεια πνευμονοπάθειας και λήψης κατασταλτικών φαρμάκων», θα ήταν ένα ολοκληρωμένο πλήρες ιατροδικαστικό πόρισμα".

Σύμφωνα με τον μάρτυρα το προσδόκιμο ζωής της Τζωρτζίνας "ήταν εκ των πραγμάτων πολύ περιορισμένο. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί ακόμα κι αν δεν υπήρχαν όλες οι άλλες παράμετροι: Ένας εγκέφαλος τελείως κατεστραμμένος, με γλοίωση, δηλαδή με ουλές, σεσημασμένη εκφύλιση εγκεφάλου. Η καρδιά με προβλήματα, σχεδόν 41 γραμμάρια. Και το ήπαρ με προβλήματα. Ο οργανισμός ανεπαρκής σε πολλές λειτουργίες του. Το περιστατικό είχε τελικό υπόβαθρο το αναπνευστικό arrest (ανακοπή). Σε ένα πνεύμονα ο οποίος πάσχει χορηγούμε ουσίες που στην καθημερινή πράξη χαρακτηρίζουμε «ναρκωτικά». Το παιδί έπαιρνε ουσίες που δυσκόλευαν τη λειτουργία της αναπνοής. Για μένα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο" κατέθεσε.

Όπως είπε ο μάρτυρας αναφορικά με την κεταμίνη "Όπως χορηγήθηκε, ήταν μια ουσία που χορηγήθηκε παραπλεύρως χωρίς να σχετίζεται με το αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να ληφθεί υπόψιν ως σοβαρό υπόβαθρο για το αποτέλεσμα. Η ασθενής είχε αναπνευστική δυσχέρεια και πολυοργανική έκπτωση.. Δεν τη βρίσκουμε εύκολα την κεταμίνη. Εγώ δεν την έχω βρει ποτέ. Η συμμετοχή της στην υπόθεση αυτή δεν πρέπει να ληφθεί υπόψιν.."

Πρόεδρος: Λέτε ότι είχε δυσχέρεια αναπνοής; Μα δεν υπάρχει καταγεγραμμένο τέτοιο εύρημα για τις 29/1/2022

Μάρτυρας : Το πρωί. Tο μεσημέρι νομίζω είχε.

Πρόεδρος: Αυτό που προκύπτει είναι ότι στις 14.20 υπάρχει μήνυμα της κατηγορούμενης προς το σύζυγό της που δεν του αναφέρει αναπνευστική δυσχέρεια. Δεν θα το ανέφερε ο σύνοδος της, εν προκειμένω η κατηγορούμενη, αν είχε δυσχέρεια;

Μάρτυρας: Δεν πέθανε από πνευμονοπάθεια. Από πνευμονοπάθεια με τη συνδρομή βαρέων ναρκωτικών φαρμάκων, αν εξέλειπε ένα από αυτά μπορεί να ζούσε.

Στην δική του κατάθεση νωρίτερα, ο παθολογοανατόμος Ανδρέας Καραμέρης, που επίσης έχει έχει προταθεί από την πλευρά της υπεράσπισης ως μάρτυρας ειδικών γνώσεων, αναφέρθηκε στα ευρήματα της ιστολογικής εκτίμησης που έκανε για το θάνατο της Τζωρτζίνας.

Ο μάρτυρας τόνισε ιδιαίτερα το θέμα του βάρους της καρδιάς της Τζωρτζίνας: "Η καρδιά του παιδιού ήταν 47 γραμμάρια! Δεν έχω ξαναδεί τόσο ελαφριά καρδιά. Θα έπρεπε να είναι 110-115 γραμμάρια σε αυτήν την ηλικία. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση..Το μικρό βάρος της καρδιάς δείχνει και μία απόκλιση να επιτελέσει το λειτουργικό της έργο. Είναι και μικρότερο το κλάσμα εξώθησης (ανεπάρκεια). Ο φυσιολογικός καρδιακός ιστός κατά περιοχές έχει αντικατασταθεί με λίπος".

Για τα ευρήματα από τον εγκέφαλο και την παρεγκεφαλίδα του παιδιού ο κ. Καραμέρης είπε πως "Είχε εντοπιστεί και εγκεφαλικό οίδημα ήπιου βαθμού. Διαπιστώσαμε αλλαγή στον ιστό του οργάνου, δηλαδή καταστράφηκε και αντικαταστάθηκε από γλοία. Αυτό σημαίνει τραυματισμό συνεχή".

Όσον αφορά τους πνεύμονες του παιδιού ο μάρτυρας κατέθεσε πως "Υπήρχε εικόνα πνευμονικού οιδήματος έντονου βαθμού Μου έδωσαν έγγραφο 29/1/2022 (ημέρα θανάτου) με είκοσι χιλιάδες λευκά. Αυτό σημαίνει λοίμωξη. Μιλάμε για μια πνευμονοπάθεια, μια φλεγμονή στον πνεύμονα.. Πηγή της λοίμωξης είναι ο πνεύμονας. Βλέπω διαταραχή της φυσιολογίας της καρδιάς. Είχε κάνει λίπος στην καρδιά και αυτό προκαλεί διαταραχές. Αλλά, κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτή η εκφύλιση μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο".

