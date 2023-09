Αθλητικά

F1 - Grand Prix Ιαπωνίας: Δείτε το live στο ANT1+ (εικόνες)

Σε απευεθείας μετάδοση στο ANT1+ τα δοκιμαστικά, πλούσιο επιπλέον υλικό και φυσικά το γκραν πρι της Ιαπωνίας, που θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένο και στον ΑΝΤ1.

Μετά τον συναρπαστικό αγώνα στη Σιγκαπούρη η Formula 1 συνεχίζει το ταξίδι της ανατολικά, με επόμενο σταθμό την Ιαπωνία, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 16ος αγώνας του πρωταθλήματος, που θα μεταδοθεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, στις 08:00 ζωντανά από το ΑΝΤ1+ και στις 16:30 σε μαγνητοσκόπηση από τον ΑΝΤ1.

Πρόκειται για το 37ο Ιαπωνικό Grand Prix, εκ των οποίων τα 32 έχουν γίνει στη Σουζούκα, όπου αρκετές φορές στο παρελθόν εκεί κρίθηκε και ο τίτλος. Πέρυσι, ο Φερστάπεν πήρε στη Σουζούκα τον 2ο τίτλο του και φέτος η Red Bull έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει και μαθηματικά τη διατήρηση του τίτλου κατασκευαστών. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να πάρει έναν βαθμό παραπάνω από τις Mercedes σ’ αυτό τον αγώνα. Παρότι, η αυστριακή ομάδα δεν κέρδισε στον τελευταίο αγώνα οι απαιτήσεις της πίστας ταιριάζουν με το μονοθέσιό της, οπότε αναμένεται να πρωταγωνιστήσει.

Η θρυλική Σουζούκα, το περίφημο «8», θέτει σε ομάδες και οδηγούς μια τελείως διαφορετική πρόκληση. Ο μοναδικός χαρακτήρας της διαδρομής, με τις 18 στροφές, την φέρνει στην κορυφή των προτιμήσεων των οδηγών. Το πρώτο κομμάτι κυριαρχείται από μια πολύ γρήγορη αλληλουχία καμπών, όπου τα μονοθέσια περνούν με περισσότερα από 200km/h. Στο δεύτερο κομμάτι η πίστα διασταυρώνεται με γέφυρα και έχει απαιτητικές στροφές 90 και 180 μοιρών. Το τρίτο κομμάτι διαθέτει μια μεγάλη ευθεία, ένα σικέιν και την περίφημη 130R, μια στροφή 130 μοιρών, όπου κάποιοι οδηγοί τολμούν να περάσουν με τέρμα το γκάζι, κάνοντας τη διαφορά. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι πιο σκληρές γόμες της γκάμας C1, C2, C3, λόγω της ιδιαίτερα απαιτητικής φύσης της πίστας.

Πολυνίκης στη συγκεκριμένη διαδρομή είναι ο άτυχος Μίχαελ Σουμάχερ με 6 νίκες και ακολουθεί ο Χάμιλτον με 5 νίκες. Από τους υπόλοιπους οδηγούς, που θα πάρουν εκκίνηση στη Σουζούκα την Κυριακή, έχουν κερδίσει ο Φερστάπεν, ο Μπότας και ο Αλόνσο. Οδηγοί όπως ο Πιάστρι και ο Σάρτζαντ θα βρεθούν για πρώτη φορά με μονοθέσιο F1 στη Σουζούκα και η προσέγγισή τους βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προσομοιώσεις. Ο Λίαμ Λώσον επίσης, θα οδηγήσει πρώτη φορά F1 στη Σουζούκα αλλά έχει αγωνιστεί φέτος εκεί στη Ιαπωνική Super Formula. Η πρόβλεψη του καιρού είναι καλή σε αντίθεση με πέρυσι όπου ο αγώνας επηρεάστηκε από άσχημες καιρικές συνθήκες.

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου στις 07:20 στο ΑΝΤ1+, πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα στις 08:00, οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Θωμά και Πάνος Σεϊτανίδης θα παρουσιάσουν ζωντανά την εκπομπή από τη Νέα Παραλία, δίπλα από τo μονoθέσιο RB8 της Red Bull Racing! Στις μεταδόσεις θα πλαισιώσουν τον Τάκη Πουρναράκη, ο Κώστας Λεώνης και ο Γιώργος Ανανίδας.

Αυτό το Σαββατοκύριακο οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1+ θα απολαύσουν σε δράση και τον μοναδικό Έλληνα οδηγό μονοθεσίων, Τζώρτζη Μαρκογιάννη, ο οποίος αγωνίζεται στη Χερέθ, στο πλαίσιο του Eurocup3.

Την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, το 16ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται στις 08:00 ζωντανά από το ΑΝΤ1+ και στις 16:30 σε μαγνητοσκόπηση από τον ΑΝΤ1. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη. Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

