Times: Η Ελλάδα είναι ιδανικός φθινοπωρινός προορισμός

Ποιους ελληνικούς προορισμούς παρουσιάζουν οι Times του Λονδίνου ως ιδανικούς για τις φθνοπωρινές αποδράσεις των Ευρωπαίων.

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα δίνουν οι βρετανικοί Times για διακοπές και μετά την υψηλή σεζόν, επιλέγοντας παραλίες από μέρη που ταιριάζουν σε διαφορετικούς τύπους ταξιδιωτών στο φθινοπωρινό τους ρεπορτάζ: https://www.thetimes.co.uk/travel/destinations/greece/beautiful-beaches-in-greece. «Από τις ακτές της ηπειρωτικής χώρας μέχρι τις αμμώδεις παραλίες και τους όρμους των μυριάδων νησιών και βραχονησίδων της, η Ελλάδα διαθέτει έναν ατελείωτο αριθμό παραλιών. Οι επισκέπτες που είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν από καθιερωμένα τουριστικά σημεία έχουν σχεδόν άπειρες επιλογές για να ζήσουν αξέχαστες εμπειρίες» αναφέρει το αφιέρωμα.

Ξεκινώντας φωτογραφικά με τα γαλαζοπράσινα νερά του Μυλοπότα Ίου, η δημοφιλής Βρετανική εφημερίδα προτείνει τη Χίο για βουτιές δροσιάς, τους Λειψούς για περιπέτεια εκτός της πεπατημένης, την Αστυπάλαια με τα λημέρια των πειρατών, την Κρήτη με τις «ασημί» αμμουδιές, τη Σκόπελο για απομόνωση, τη μαγευτική Αττική, την Αντίπαρο για οικογενειακές στιγμές, τη Νάξο για εμπειρίες χωρίς κοσμοσυρροή, τα ονειρικά Κουφονήσια και την καταπράσινη Σκιάθο. Η λίστα έχει έντονο «άρωμα» Ιονίου με την Ιθάκη, την Κεφαλονιά, τους Αντίπαξους, τη Λευκάδα και τη Ζάκυνθο να «εκστασιάζουν» με τις εξωτικές παραλίες τους. Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με τη κοσμική Μύκονο, την Τήνο των θαλάσσιων σπορ, την πανέμορφη Αλόννησο, τη Μεσσηνία με ακτές που έχουν «γεωμετρική ομορφιά», την Ίο, την ιδιαίτερη Ελαφόνησο, τη γοητευτική Κέα, την εντυπωσιακή Ήπειρο, και την Κάρπαθο που ενθουσιάζει με τα χρώματα και τους γεωλογικούς σχηματισμούς της.

Εκπρόσωποι προορισμών του καταλόγου είπαν για τη φετινή σεζόν:

Ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος αναφέρει: «Είναι σημαντικό πως η επισκεψιμότητα κινήθηκε στους Λειψούς σε επίπεδα ψηλότερα του 2022 αλλά και του 2019 αποδεικνύοντας πως οι ταξιδιώτες επιζητούν αυθεντικούς προορισμούς που σέβονται το περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες μας για ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες χωρίς τον αυθαίρετο παρεμβατισμό στη φύση, που δυστυχώς συναντάμε πλέον σε πολλά άλλα Ελληνικά νησιά, εκτιμήθηκε δεόντως από τους επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό».

«Αύξηση αφίξεων ύψους 7,4% παρουσίασε η Ίος για όλο το διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι και τον Αύγουστο του 2023, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η θετική αυτή εξέλιξη αντανακλά και την προσπάθεια που κάνουμε ώστε να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα του προορισμού και εκτός της υψηλής σεζόν με κίνητρα τα activities, τη γαστρονομία, τα μνημεία και τον πολιτισμό», σημειώνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ίου Πλούτωνας Κοριτσιάδης.

«Το τρίμηνο Ιούνιος - Αύγουστος 2023 ολοκληρώθηκε για την Κάρπαθο με σημαντική αύξηση 10,24% στις αεροπορικές αφίξεις συγκριτικά με το 2022. Επισκέπτες από Ιταλία, Ελλάδα, Αυστρία, Ολλανδία, Σκανδιναβία, Γερμανία, Ανατολική Ευρώπη και Ισραήλ ανταποκρίθηκαν στο φετινό πολύπλευρο κάλεσμα μας», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου Μανώλη Παραγυιός.

Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας Νίκος Κομηνέας τόνισε: «Η Αστυπάλαια διανύει μια ακόμη καλή σεζόν. Οι ακτοπλοϊκές αφίξεις μέχρι τα τέλη Αυγούστου "έσπασαν" το φράγμα του 2022 με 26.140 επισκέπτες διαμορφώνοντας μια νέα, πολύ αξιόλογη απόδοση. Η διεύρυνση της προσέλευσης ταξιδιωτών από Ευρώπη αλλά και μακρινές αγορές όπως την Αμερική είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που συνάδει με το σύγχρονο αφήγημα που εκπέμπουμε τα τελευταία χρόνια για ένα προορισμό αυθεντικότητας, βιωσιμότητας, γαστρονομίας και κουλτούρας».

