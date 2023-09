Πολιτική

Αποστολάκης: Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν περισσεύει κανείς, αλλά όποιος διαφωνεί… (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τον Στέφανο Κασσελάκη και ποιο λάθος αναγνώρισε εμμέσως ότι έκανε στο βίντεο που γύρισαν στην Μακρόνησο. Τι απάντησε στις επικρίσεις για την μη λειτουργία των οργάνων του κόμματος.

-

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος δέχθηκε πληθώρα ερωτημάτων για τον Στέφανο Κασσελάκη, την σχέση τους και την στήριξη του στον νέο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

Αναφερόμενος στην γνωριμία του με τον Στέφανο Κασσελάκη, στο πλευρό του οποίου βρίσκεται από την πρώτη στιγμή που έθεσε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε «δεν γνωριστήκαμε στο γύρισμα του βίντεο στην Μακρόνησο. Είχαμε γνωριστεί στις εθνικές εκλογές, σε ένα βίντεο που κάναμε από μια περιοδεία στην Ελλάδα ως υποψήφιοι βουλευτές επικρατείας».

Σχετικά με το περιβόητο βίντεο που γύρισαν με τον Στέφανο Κασσελάκη στην Μακρόνησο, ο Ευάγγελος Αποστολάκης είπε ότι «το αίτημα ήταν να βρεθεί ο Κασσελάκης σε έναν χώρο που ιστορικά δείχνει μια περίοδο που πέρασε η χώρα με έντονες αντιπαραθέσεις. Αυτό ενόχλησε κάποιους. Εγώ θα το ξαναέκανα, αν υπήρχε λόγος», ενώ αναφορικά με την δική του αμφίεση ανέφερε «Για την εμφάνιση μου να δεχθώ ότι ενδεχομένως να έπρεπε να αλλάξω, αλλά σκεφθείτε ότι το ταξίδι αυτό ήταν με ένα μικρό σκάφος, ο καιρός ήταν 6-7 μποφόρ έξω, το μόνο που είχα να φορέσω ήταν αυτό…»

Για τον Στέφανο Κασσελάκη, ανέφερε ότι «φέρνει φρέσκιες ιδέες, αρκετά αισιόδοξες, έχει μια διαδρομή αρκετά αξιόλογη επαγγελματικά στις ΗΠΑ. Έχει το πολιτικό υπόβαθρο, καθώς ασχολείται με τα κοινά. Κανείς δεν είχε από την αρχή το υπόβαθρο που απέκτησε μετά την ανάληψη μιας θέσης».

Ανέφερε ότι ο ίδιος ενδεχομένως να αναλάβει τον τομέα της Άμυνας, στο πλαίσιο του ορισμού τομεαρχών στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ απαντώντας στην σκληρή κριτική του Πάνου Σκουρλέτη νωρίτερα στην ίδια εκπομπή και πριν από δύο ημέρες του Νίκου Φίλη από το ίδιο βήμα, σημείωσε ότι «Το κόμμα σαν κόμμα έχει τα θέματα του και περιμένουμε τα θέματα αυτά κάποια στιγμή να λυθούν. Αυτό που είπε ο κ .Σκουρλέτης το σέβομαι, τα όργανα πρέπει να λειτουργούν και οι αποφάσεις να παίρνονται σε αυτά. Ενδεχομένως για λόγους πρακτικότητας κάποιες αποφάσεις να μην περνούν από τα όργανα. Οι αποφάσεις για το πότε και πως θα γίνει το Συνέδριο είναι της Κεντρικής Επιτροπής».

«Ο στόχος είναι να παραμείνει το κόμμα ενωμένο. Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να πατήσει στα πόδια του, να συνθέσει και να ασκήσει αντιπολίτευση. Δεν περισσεύει κανείς στο κόμμα, αλλά για όποιον διαφωνεί υπάρχει κι άλλος δρόμος… Μέσα σε ένα κόμμα υπάρχουν θέσεις και απόψεις, εκείνο που πρέπει να προκύπτει είναι μια σύνθεση»., ανέφερε ο κ. Αποστολάκης.

Στην συνέχεια, είχε έντονη κόντρα με τον Θάνο Πλεύρη για το γεγονός ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του.

Ειδήσεις σήμερα:

Λονδίνο: 17χρονος σκότωσε 15χρονη επειδή αρνήθηκε να βγουν ραντεβού (βίντεο)

ΟΠΕΚΑ - Επιδόματα: Οι πληρωμές του Σεπτεμβρίου

Λοταρία Mega Millions: Εμφανίστηκε ο νικητής των 1,6 δις δολαρίων!