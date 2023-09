Πολιτική

Έκκληση Τεμπονέρα για να πέσουν οι τόνοι: δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανέναν

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για το κλίμα που έχει δημιουργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Τεμπονέρας, για το κλίμα στο κόμμα μετά την αλλαγή ηγεσίας.

Όπως εκτίμησε, μετά την εκλογική ήττα και την αιφνιδιαστική παραίτηση Τσίπρα, «μόνο καλύτερα μπορούμε να πάμε» και δεδομένου ότι, «έχουμε μία μαζική εκλογή νέου προέδρου, θα χρειαστούμε χρόνο».

Για το επερχόμενο συνέδριο, σημείωσε ότι, «δεν θέλουμε συνέδριο εσωτερικών διευθετήσεων, θέλουμε σύνδεση των απόψεων, απολογισμού, αυτοκριτικής, αλλά κυρίως προοπτικής».

Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, που θέλουν μεγάλη τη διαφορά μεταξύ της πρώτης Νέας Δημοκρατίας και του δεύτερου ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι, «είναι πολύ νωρίς για τις δημοσκοπήσεις, είναι μόλις 4 ημέρες εκλεγμένος πρόεδρος» ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Σε κάθε περίπτωση, η ανάκαμψή μας θα φανεί. Μπορούμε να πάμε καλύτερα», συμπλήρωσε και υπογράμμισε ότι, «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο ο Κασσελάκης, είναι συλλογικό όργανο».

Στο σχόλιο ότι, οι αλλαγές που έχει κάνει επί του παρόντος ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έγιναν δεκτές με θέρμη, αλλά με αντιδράσεις, είπε ότι, είναι «αστοχία» που βασίζεται στην απειρία».

Τέλος, ο Διονύσης Τεμπονέρας απηύθυνε έκκληση να πέσουν οι τόνοι, ξεκαθαρίζοντας ότι, «δεν δίνουμε λευκή επιταγή σε κανέναν».

