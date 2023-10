Κόσμος

Εκλογές - Σλοβακία: Νικητής ο Φίκο (εικόνες)

Ο Ρ. Φίκο καταφέρθηκε τόσο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, όσο και κατά της μειονότητας ΛΟΑΤΚΙ+. Καταψηφίστηκε η στήριξη στην Ουκρανία.

Το λαϊκιστικό κόμμα Smer-SD («Κατεύθυνση-Σλοβακική Σοσιαλδημοκρατία»), του τρις πρώην πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίκο, αποκαλούμενου και «δεύτερου Όρμπαν» νίκησε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Σάββατο στη Σλοβακία, με το 98,13% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί.

Το Smer-SD εξασφαλίζει το 23,42% των ψήφων, μπροστά από το κεντρώο-φιλελεύθερο κόμμα Προοδευτική Σλοβακία (ΠΣ), που συγκεντρώνει 16,75%, διαψεύδοντας τα έξιτ πολ που μεταδόθηκαν λίγο αφού έκλεισαν οι κάλπες. Οι χθεσινές εκλογές στο κράτος 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων, μέλος της ΕΕ και του NATO, χαρακτηρίζονταν καθοριστικές για το εάν η Μπρατισλάβα θα παραμείνει στη ρότα ταύτισης με τη Δύση ή εάν θα στραφεί στη Ρωσία.

Το κόμμα του κ. Φίκο έχει υποσχεθεί πως θα σταματήσει να χορηγεί στρατιωτική βοήθεια στην γειτονική Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Το κεντρώο-φιλελεύθερο κόμμα Προοδευτική Σλοβακία (ΠΣ), του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μιχάλ Σιμέτσα, δεν αποκλείεται να αυξήσει το ποσοστό του, καθώς είναι πιο δημοφιλές στις μεγάλες πόλεις, όπου η καταμέτρηση διαρκεί περισσότερο.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις αμέσως επόμενες ώρες. Η προεκλογική εκστρατεία σημαδεύτηκε από υψηλά επίπεδα παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και ήταν θυελλώδης. Χαρακτηρίστηκε από πολλές σκληρές συγκρούσεις ανάμεσα στους υποψήφιους, ενώ ο κ. Φίκο καταφέρθηκε τόσο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, όσο και κατά της μειονότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο πρώην πρωθυπουργός ψήφισε σε χωριό βορειοανατολικά της πρωτεύουσας, συνοδευόμενος από τη μητέρα του. «Μιλώντας με τη μητέρα μου, βρίσκω πως έχει πολλή εμπειρία και κοινή λογική και, ασφαλώς, κάνει τα καλύτερα εσκαλόπ», είπε ο κ. Φίκο σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο Facebook. Πρόσθεσε πως θέλει να μην κυβερνούν τη Σλοβακία «ερασιτέχνες και γκαφατζήδες χωρίς εμπειρία που μας οδηγούν σε περιπέτειες, όπως η μετανάστευση και ο πόλεμος». «Και θα ήθελα τα εσκαλόπ στη Σλοβακία να είναι ολοένα μεγαλύτερα κι όχι ολοένα μικρότερα», πρόσθεσε.

Αφού ψήφισε στην Μπρατισλάβα, ο κ. Σιμέτσα είπε χθες πως «θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των εκλογών», όποιο κι αν είναι, «με ταπεινότητα». Το κόμμα που θα επικρατήσει θα χρειαστεί να συμμαχήσει με μικρότερα για να σχηματίσει κυβέρνηση με πλειοψηφία στο σλοβάκικο κοινοβούλιο των 150 εδρών.

Η επόμενη κυβέρνηση θα αντικαταστήσει συμμαχία της κεντροδεξιάς, στην εξουσία από το 2020, που μεταβλήθηκε τρεις φορές σε τρία χρόνια, πάντως προσέφερε αξιόλογη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία.



Οι δυνητικοί εταίροι

Η πρόεδρος Ζούζανα Τσαπούτοβα έχει δηλώσει πως θα αναθέσει στον νικητή των εκλογών να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση. Η δυνατότητα επιλογής εταίρων του αυριανού κυβερνητικού συνασπισμού θα είναι ευρεία, καθώς κατά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στο κοινοβούλιο αναμένεται να μπουν επτά παρατάξεις.

Πέρα από τις δύο επικρατέστερες, πρόκειται για τα κόμματα HLAS-SD (15,03%) του Πέτερ Πελεγκρίνι, του πρώην αντιπροέδρου του Smer-SD και διαδόχου του κ. Φίκο στην ηγεσία της κυβέρνησης το 2018, Oleno (9,05%, κέντρο), Χριστιανοδημοκρατικό Κίνημα (KDH, 6,92%), Ελευθερία και Αλληλεγγύη (SaS, φιλελεύθερο, 6,13%), Σλοβακικό Εθνικό Κόμμα (SNS, 5,68%), ενώ εκτός μένει το κόμμα Δημοκρατία (άκρα δεξιά, 4,81%).

Το HLAS-SD γεννήθηκε το 2020, μετά τη διάσπαση του Smer-SD, δυο χρόνια μετά την αποχώρηση του κ. Φίκο από τον θώκο του πρωθυπουργού, μετά την πολύκροτη δολοφονία του δημοσιογράφου-ερευνητή Γιαν Κούτσιακ και της αρραβωνιαστικιάς του.

Ο εκλιπών είχε αποκαλύψει την ύπαρξη σχέσεων ανάμεσα στην ιταλική μαφία και την κυβέρνηση του κ. Φίκο σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε μεταθανάτια. Η Σλοβακία έγινε ανεξάρτητη το 1993, με το αναίμακτο διαζύγιο με την Τσεχία, αφού η Τσεχοσλοβακία έπαψε το 1989 να κυβερνάται από κομμουνιστική κυβέρνηση έπειτα από τέσσερις δεκαετίες.

