Κορονοϊός: Νόμπελ Ιατρικής στους Κάταλιν Κάρικο και Ντρου Βίσμαν

Ποια ήταν η ακριβής συμβολή των δύο επιστημόνων ατην παρασκευή του εμβολίου προστασίας από τον Covid-19.

Στην ούγγρη βιοχημικό Κάταλιν Κάρικο και τον αμερικανό γιατρό Ντρου Βάισμαν απονεμήθηκε από κοινού, το φετινό βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής.

Οι δύο επιστήμονες βραβεύτηκαν για τις ανακαλύψεις τους για τη νουκλεοσιδική βάση, που επέτρεψαν την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων mRNA κατά της COVID-19. Η τεχνολογία ήταν πειραματική πριν από την πανδημία του κορωνοϊού, αλλά πλέον έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως και έχουν επωφεληθεί εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο.

Επιστήμονες από όλο τον κόσμο εξετάζουν τώρα πώς μπορεί η ίδια αυτή τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για να καταπολεμηθούν και άλλες νόσοι, όπως ο καρκίνος. Το βραβείο ανακοινώθηκε από τον γραμματέα της Συνέλευσης Νόμπελ, Τόμας Πέρλμαν, στη Στοκχόλμη.

Το βραβείο είχε λάβει πέρσι ο Σουηδός επιστήμονας Svante Paabo, για τις ανακαλύψεις του αναφορικά με την ανθρώπινη εξέλιξη, που ξεκλείδωσαν μυστικά του DNA των Νεάντερταλ και προσέφερε νέο «παράθυρο» γνώσης στο ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα.

BREAKING NEWS

