Μαρινάκης για ΟΑΚΑ: Εγκαλείται η κυβέρνηση που κάνει το αυτονόητο

Τι ανέφερε για το περιστατικό με τον Αχιλλέα Μπέο αλλά και για τις οικονομικές ενισχύσεις των πληγέντων.

"Με την κλιματική κρίση να είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας, αποτελεί προτεραιότητα η θωράκιση της χώρας απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα μέσω της δημιουργίας πιο ανθεκτικών υποδομών, της ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης", ανέφερε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών ο κ. Μαρινάκης.

"Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή προσχέδιο του προϋπολογισμού που ωστόσο βρίσκει την Ελλάδα να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα", πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνον της Ευρώπης ενώ ο πληθωρισμός των τροφίμων και οι παρεμβάσεις για τη μείωσή του είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024. Στον προϋπολογισμό έχουν συμπεριληφθεί όλα τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί προεκλογικά προς εφαρμογή το 2023 και όλα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Όλα όσα αναλυτικά θα παρουσιαστούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών πραγματοποιούνται χωρίς να αποκλίνει η χώρα από τους δημοσιονομικούς της στόχους.

Η αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, η άρση του παγώματος των τριετιών στους μισθωτούς, η αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, η αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η εκ νέου αύξηση των συντάξεων, αλλά και επενδυτικοί πόροι ύψους 12,1 δισ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αναμένεται να εισρεύσουν στην οικονομία εντός του 2024, θα αυξήσουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών κάτι που αποτελούσε βασική προεκλογική μας δέσμευση και την μεγαλύτερή μας προτεραιότητα.

Ο προϋπολογισμός του 2024 είναι ο πρώτος ύστερα από δεκατρία έτη που καταρτίζεται με τη χώρα να έχει ανακτήσει την επενδυτική της βαθμίδα, αποτέλεσμα της σταθερής, συνετής και αποτελεσματικής δημοσιονομικής μας πολιτικής.

Εκτός, όμως, από αυτή τη σημαντική επιτυχία της χώρας μας, ο προϋπολογισμός αυτός καταρτίστηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τις πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές που έπληξαν τον τόπο μας. Με την κλιματική κρίση να είναι πλέον -δυστυχώς- κομμάτι της ζωής μας, αποτελεί προτεραιότητα η θωράκιση της χώρας απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα μέσω της δημιουργίας πιο ανθεκτικών υποδομών, της ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και της πρόληψης.

Ο πληθωρισμός, αν και αποκλιμακώνεται, συνεχίζει να παραμένει υψηλός διεθνώς. Παρά το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική. Ο πληθωρισμός για την ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 4,3% τον Σεπτέμβριο, ενώ για την Ελλάδα στο 2,4%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.





Σημαντικό ζήτημα παραμένει ο πληθωρισμός των τροφίμων, ο οποίος αν και σε υψηλά επίπεδα, βαίνει μειούμενος. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και γι' αυτό το λόγο η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες με μόνιμες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Οι μόνιμες παρεμβάσεις είναι και οι πιο σημαντικές γιατί αυτές είναι που θα μείνουν ακόμα και όταν οι κρίσεις θα φύγουν.

Η Κυβέρνηση εντείνει την προσπάθεια για τη βέλτιστη αξιοποίηση κάθε ευρωπαϊκού πόρου προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2014-2020 τριπλασιάστηκε την περίοδο 2019-2023. Παραλάβαμε την απορρόφηση στο 24,5% και τώρα είμαστε στο 88%, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παραμένει σταθερά στις 3 πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 4 χρόνια.

Ως το τέλος της προγραμματικής περιόδου, θα έχει καταχωριστεί και πιστοποιηθεί το σύνολο των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 περίπου στο 100%. Όσον αφορά στο ΕΣΠΑ 2021 - 2027, συνολικού ύψους 26,5 δισ., η Ελλάδα είναι στην 1η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση πόρων. Στόχος της Κυβέρνησης είναι η ισχυρή περιφερειακή ανάπτυξη και στην κατεύθυνση αυτή ενισχύονται οι 13 Περιφέρειες της χώρας με 8,1 δισ. Ευρώ χρηματοδότηση σε σχέση με 5,9 δισ. ευρώ που είχαν λάβει από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την πριμοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του μηνός, θα δημοσιευτούν δύο νέες προσκλήσεις, μία για νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τουρισμό και μία που θα αφορά τη γενική επιχειρηματικότητα νεοσύστατων επιχειρήσεων. Τέλος, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», υπάρχει πρόβλεψη για 686 εκ. ευρώ σε έργα για την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών σε Έβρο και Θεσσαλία.

Να τονίσω επίσης, τη δέσμευση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, για ενημέρωση της κοινής γνώμης ανά τρίμηνο σχετικά με την πορεία της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων. 12.213 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν μετά από έλεγχο που διενήργησε η Διυπηρεασιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) σε επιχείρηση στην Αττική.

Επιπλέον από την κατάσχεση των απομιμητικών προϊόντων επιβλήθηκε στην επιχείρηση πρόστιμο συνολικού ύψους 100.000 €. Οι έλεγχοι προχωρούν σε όλη την επικράτεια. Φαινόμενα αδικαιολόγητων κερδών, εικονικών εκπτώσεων και παράβασης της νομοθεσίας δεν θα γίνουν ανεκτά.

Χάρη στη συμβολή της ΕΛΑΣ, απετράπη επεισόδιο οπαδικής βίας στη Νέα Ιωνία. Χθες, Κυριακή, λίγο πριν την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα προσήχθησαν 87 άτομα εκ των οποίων 62 ανήλικοι. Τα άτομα αυτά προσήχθησαν -κατά περίπτωση- για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για παράβαση των νόμων για τον αθλητισμό, τα όπλα, τα ναρκωτικά και για διατάραξη της κοινής ειρήνης και θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Επιπλέον, το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εκκένωσης καταλήψεων από την Ελληνική Αστυνομία. Η πρώτη αφορούσε σε χώρο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ η δεύτερη σε κτίριο στο Ηράκλειο Κρήτης, που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι χώροι αποδόθηκαν σε εκπροσώπους των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Η τήρηση και η εφαρμογή του νόμου, η ασφάλεια των πολιτών, ο περιορισμός των φαινομένων βίας και πάνω από όλα η διασφάλιση της νομιμότητας σε όλα τα πεδία, είναι αδιαπραγμάτευτα για την Κυβέρνηση. Σε κάθε γειτονιά, μέσα και έξω από τα γήπεδα, μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια. Οφείλουμε να μείνουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας προς τους πολίτες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Οφείλουμε, όμως, και ένα ευχαριστώ σε όλες και όλους τους αστυνομικούς που βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο και εργάζονται για την εφαρμογή του νόμου και την ασφάλεια των πολιτών.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η τρίτη καταβολή της πρώτης αρωγής, μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr. Η καταβολή αυτή συνολικού ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ αφορούσε σε 575 δικαιούχους. Την περασμένη εβδομάδα καταβλήθηκαν αθροιστικά 11,1 εκατ. ευρώ. Και συνολικά, μέχρι τώρα, έχουν καταβληθεί 36,7 εκατ. ευρώ σε 6.648 δικαιούχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, άρχισε η καταβολή πρώτης αρωγής και σε επιχειρήσεις, σε συνέχεια των στοιχείων που το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης έλαβε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι Επιτροπές Κρατικής Αρωγής των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζουν το έργο των αυτοψιών και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τον αριθμό τους συνολικά να ανέρχεται, μέχρι την Πέμπτη, σε 5.524 αιτήσεις, και 3.383 αυτοψίες.

Σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις για τα πλημμυρικά φαινόμενα από την έντονη κακοκαιρία ELIAS, ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Τριαντόπουλος, τόνισε πως το σχήμα κρατικής αρωγής των πληγέντων θα συνεχιστεί. Παράλληλα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφάσισαν την παράταση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος στέγασης έως και τρεις μήνες, στους πληγέντες κατοίκους της Περιφέρειας Θεσσαλίας από την κακοκαιρία Daniel, μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Βρισκόμαστε στο πλευρό των πολιτών ήρθαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες από τις πρωτοφανείς καταστροφές που έπληξαν τη χώρα μας και κυρίως τις περιοχές της Θεσσαλίας. Κανένας συμπολίτης μας δεν θα μείνει αβοήθητος. Όλοι θα λάβουν την αρωγή και την στήριξη που χρειάζονται ώστε να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να χτίσουμε ξανά όλοι μαζί όσα καταστράφηκαν από τα ακραία φαινόμενα.

Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σήμερα, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου θα επισκεφτεί την Κόρινθο όπου θα περιοδεύσει μαζί με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό. Αύριο, Τρίτη 3 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το κτιριακό συγκρότημα εντός του Ελληνικού, που θα λειτουργήσει ως Κέντρο Φροντίδας Ατόμων με αναπηρία στο οποίο θα στεγαστούν τέσσερα σωματεία ΑμεΑ.

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη όπου μεταξύ άλλων θα παραβρεθεί στην υπογραφή της σύμβαση χρήσης του Μετρό Θεσσαλονίκης , ενώ την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου θα μεταβεί στη Γρανάδα όπου θα συμμετάσχει στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ερωτηθείς για το ζήτημα του ΟΑΚΑ ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο έλεγχος τελικά δεν ήταν αυτονόητος και εγκαλείται η κυβέρνηση που αποκάλυψε το πρόβλημα. Αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών και σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν τις αιτίες για τις οποίες ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε τεθεί υπό παρακολούθηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι το ζήτημα διερευνά η δικαιοσύνη και περιμένουμε τα συμπεράσματα της δικαιοσύνης.

Ερωτηθείς για τον κ. Μπέο, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι η υπήρξε καταδίκη για τη χειροδικία από την πρώτη στιγμή. Ο κ. Κασσελάκης ζητάει κάτι ψευδές, να άρει ο πρωθυπουργός στήριξη που δεν έχει δώσει στον κ. Μπέο. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει στον ίδιο τοξικό δρόμο. Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η Ν.Δ στηρίζει υποψήφιους στις περιφέρειες και εκείνους των τριων μεγάλων δήμων.

