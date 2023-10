Κοινωνία

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Σταυριανουδάκης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες (βίντεο)

Αντίστροφη μέτρηση για τον Α’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών της Κυριακής. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες και τι αλλάζει με την σταυροδοσία. Οδηγίες από τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.

Αντίστροφη μέτρηση για τον Α’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών της Κυριακής για τις 13 Περιφέρειες και τους 6 μεγαλύτερους Δήμους της χώρας.

Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν πλειοψηφήσει, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Κυριακή 15 του μηνός.

Ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για την Κυριακή των εκλογών.

"Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα από τις εκλογές του 2019" ανέφερε ο ίδιος ενώ συνέχισε λέγοντας πως "οι υποψήφιοι σε αυτές τις εκλογές είναι κάτι λιγότερο από 152.000 ενώ τα ψηφοδέλτια τα μειώσαμε από 1,15 σε 0,98 εκατοστά".





Σχετικά με το τρόπο εκλογής των συνδυασμών τόνισε πως έχει γίνει μία μεγάλη αλλαγή από το 2019 καθώς όπως είπε "αν ένας πολίτης ψηφίσει άλλη κοινότητα από αυτή που υπάγεται είναι υπερ του συνδυασμού αλλά δεν μετράει για τον υποψήφιο και το σταυρό που έχει μπει" ενώ για το ποσοστό που χρειάζεται ένας συνδυασμός για να εκλεγεί είπε πως για το δήμαρχο χρειάζεται 43,1% και ο συνδυασμός χρειάζεται ένα 3% για να μπορέσει να μπει στην κατανομή εδρών".

Όσον αφορά τοη σταυροδοσία υπογράμμισε πως "για λιγότερους από 10.000 κατοίκους 3 σταυροί, ενώ για περισσότερους από 10.000 κατοίκους 4 σταυροί".

"Σε αυτές τις εκλογές θα πληρωθούν και οι εφορευτικές επιτροπές με 40 ευρώ για την επόμενη Κυριακή με 30 ευρώ" είπε χαρακτηριστικά ενώ όπως ανέφερε "στόχος είναι τα αποτελέσματα να βγουν πριν τις 22:30".

