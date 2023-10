Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Πού ψηφίζω, πόσους σταυρούς βάζω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντίστροφη μέτρηση για την κάλπη της Κυριακής. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

-

Λιγότερες από 24 ώρες απέμειναν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και στα 22.722 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για να υποδεχτούν τους εκλογείς που θα αναδείξουν τις νέες διοικήσεις των δήμων και των περιφερειών.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 07:00 και θα κλείσουν στις 19:00, ενώ στις περιπτώσεις που κανένας συνδυασμός δεν πλειοψηφήσει, η διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 15 του μηνός.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι δημότες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2006 και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου. Η δύναμη του εκλογικού σώματος είναι 9.775.181 Έλληνες πολίτες (4.743.059 άνδρες, 5.032.122 γυναίκες), από τους οποίους νέοι εκλογείς σε σχέση με τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 είναι οι 465.218 (237.164 άνδρες, 228.054 γυναίκες). Στις εκλογές αυτές έχουν δικαίωμα συμμετοχής και 17.957 πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου όπου κατοικούν.

Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν ισχύουν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών, αποδήμων, ναυτικών και κρατουμένων, που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα. Αυτό σημαίνει ότι οι εκλογείς μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στους δήμους, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.

«Μάθε πού ψηφίζεις»

Οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος από την εφαρμογή «Μάθε πού ψηφίζεις» του υπουργείου Εσωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpp.ypes.gov.gr. Η πληροφορία εμφανίζεται μετά τη συμπλήρωση των πεδίων «Επώνυμο», «Όνομα», «Όνομα Πατέρα», «Έτος Γέννησης», «Όνομα Μητέρας» (προαιρετικό), ή μόνο των πεδίων «Επώνυμο» και «Ειδικός Εκλογικός Αριθμός».

Για τον ίδιο σκοπό, το υπουργείο έχει θέσει σε λειτουργία τηλεφωνικό κέντρο στον αριθμό 2131361500 με δυνατότητα εξυπηρέτησης 30 ταυτόχρονων καλούμενων και το οποίο λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 έως τις 20:00. Οι ενδιαφερόμενοι εναλλακτικά μπορούν να απευθυνθούν στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τους δήμους.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, το κατάστημα ψηφοφορίας ενδέχεται να αλλάξει με απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη, μέχρι και μία ημέρα πριν από τη διενέργεια των Εκλογών.

Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν με αστυνομική ταυτότητα (φυσική ή ψηφιακή), διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά τους στοιχεία (π.χ. μεταβολή επωνύμου λόγω γάμου/διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Λόγω των εκλογών, λειτουργούν το Σαββατοκύριακο τα γραφεία έκδοσης ταυτότητας και διαβατηρίων στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα, όπως και οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων (όπως ληξιαρχείο και τμήμα δημοτικής κατάστασης) για ενημέρωση του κοινού και για έκδοση πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας.

Οι σταυροί των υποψηφίων

Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού υπάρχει σαφής ένδειξη για τον αριθμό των υποψηφίων που μπορεί να επιλέξει ο εκλογέας.

Σε δήμους με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους, οι εκλογείς μπορούν να βάλουν μέχρι 3 σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και μέχρι 4 σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Για την εκλογή Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, οι εκλογείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 υποψηφίους, ενώ σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των 200 κατοίκων, όπου εκλέγεται μόνο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, οι εκλογείς έχουν τη δυνατότητα επιλογής ενός μόνο υποψηφίου. Στις περιφερειακές εκλογές, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης κυμαίνεται από 1 έως 4, κατά περίπτωση. Στο ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού υπάρχει σαφής ένδειξη για τον αριθμό των υποψηφίων που μπορεί να επιλέξει ο εκλογέας.

Επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό τουλάχιστον 43% + 1 ψήφο του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων.

Στην περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το ποσοστό αυτό στον α' γύρο, διενεργείται επαναληπτική ψηφοφορία, μεταξύ των υποψήφιων δημάρχων και περιφερειαρχών των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καναδάς: Συνετρίβη αεροσκάφος κοντά σε ξενοδοχείο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Οκτωβρίου

Ισπανία: Δοκιμαστική εκτόξευση επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου Miura-1 (βίντεο)