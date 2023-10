Κόσμος

Μεσανατολικό - Ευρωπαϊκή Επιτροπή: αναστολή πληρωμών και επανεξέταση της βοηθείας προς την Παλαιστίνη

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την αναστολή πληρωμών και την επανεξέταση κάθε προγράμματος βοηθείας προς την Παλαιστίνη, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε μέσω της πλατφόρμας «Χ» ο Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα Διεύρυνσης και Γειτονίας, Όλιβερ Βάρχελι.

Ειδικότερα, ο Ολ. Βάρχελι ανέφερε τα εξής:

«Το μέγεθος του τρόμου και της βαναυσότητας ενάντια στο Ισραήλ και τον λαό του αποτελεί σημείο καμπής. Δεν μπορεί να υπάρξει συνέχιση των διαδικασιών σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Ως ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας για τους Παλαιστίνιους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βάλει όλο το φάσμα των σχεδίων ανάπτυξής της σε επανεξέταση και αυτό αφορά 691 εκατ. ευρώ. Όλες οι πληρωμές σταματούν αμέσως. Όλα τα σχέδια θα επανεξεταστούν. Όλες οι νέες προτάσεις προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους 2023, αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας. Θα υπάρξει συνολική επανεξέταση ολόκληρου του φακέλου για τη βοήθεια προς την Παλαιστίνη. Τα θεμέλια της ειρήνης, της ανοχής και συνύπαρξης θα πρέπει τώρα να αντιμετωπιστούν. Η προτροπή στο μίσος, τη βία και η αποθέωση της τρομοκρατίας έχουν ήδη δηλητηριάσει τα μυαλά πάρα πολλών μέχρι τώρα. Χρειαζόμαστε δράση και τη χρειαζόμαστε τώρα.»

