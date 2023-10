Πολιτισμός

Νταρίους Μερτζουί: Δολοφονήθηκε στο σπίτι του ο Ιρανός σκηνοθέτης

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης από το Ιράν δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι μαζί με τη γυναίκα του.

Ένας από τους σπουδαιότερους Ιρανούς σκηνοθέτες, ο Νταριούς Μερτζουί, και η σύζυγός του μαχαιρώθηκαν μέχρι θανάτου χθες, Σάββατο, το βράδυ μέσα στην κατοικία τους κοντά στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική Δικαστική Αρχή.

Ηλικίας 83 ετών, ο κινηματογραφιστής είχε σκηνοθετήσει το 1969 την «Αγελάδα», μια από τις πρώτες ταινίες του νέου κύματος του ιρανικού κινηματογράφου.

«Στη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, διαπιστώσαμε πως ο Νταριούς Μερτζουί και η σύζυγός του, η Βαλιντέχ Μοχαμαντιφάρ, σκοτώθηκαν με πολλαπλά πλήγματα από μαχαίρι στο λαιμό», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στην επαρχία Αλμπόρζ, κοντά στην Τεχεράνη, ο Χοσεΐν Φαζελί-Χαρικαντί, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan Online.

Σε συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα από την εφημερίδα Etemad, η σύζυγος του σκηνοθέτη είχε κάνει γνωστό ότι είχε απειληθεί πρόσφατα από ένα άτομο και ότι άγνωστοι είχαν διαρρήξει την κατοικία τους.

«Η έρευνα έδειξε πως δεν υποβλήθηκε καμιά μήνυση για την παράνομη είσοδο στην έπαυλη της οικογένειας Μερτζουί και την κλοπή αγαθών τους», πρόσθεσε ο Φαζελί-Χαρικαντί.

Ο Νταριούς Μερτζουί είχε σκηνοθετήσει μεταξύ άλλων τις ταινίες «Η Αγελάδα» (1969), «Ο Κύκλος» (1974), «Οι Ένοικοι» (1987), «Χαμούν» (1990), «Σάρα» (1993), «Λεϊλά» (1996).

Από το 1980 ως το 1985 ο κινηματογραφιστής είχε διαμείνει στη Γαλλία, όπου σκηνοθέτησε «Το ταξίδι στη χώρα του Ρεμπώ».

