Γαλλία: Εκκένωση των Βερσαλλιών λόγω απειλής για βόμβα (βίντεο)

Οι χώροι του Παλατιού των Βερσαλλιών είχαν εκκενωθεί το προηγούμενο Σάββατο για τον ίδιο λόγο

(εικόνα αρχείου)

Το Παλάτι των Βερσαλλιών της Γαλλίας εκκενώνεται λόγω απειλής για βόμβα, όπως μετέδωσε την Τρίτη το AFP, επικαλούμενο πηγή.

Τη σχετική ενημέρωση επιβεβαίωσε και το ίδιο το Παλάτι με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, στον οποίο ανέφερε: «Αγαπητοί επισκέπτες, για λόγους ασφαλείας, το Παλάτι των Βερσαλλιών απομακρύνει τους επισκέπτες και κλείνει τις πόρτες του σήμερα, Τρίτη 17 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».

???? Chers visiteurs,

Pour des raisons de securite, le chateau de Versailles evacue les visiteurs et ferme ses portes ce jour, mardi 17 octobre.

Nous vous remercions de votre comprehension. pic.twitter.com/4R9NlVhIos — Chateau de Versailles (@CVersailles) October 17, 2023

Η εκκένωση έρχεται δύο μέρες μετά από απειλή για βόμβα και πάλι στις Βερσαλίες και ενώ η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Αρράς.

