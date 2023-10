Πολιτική

Πολάκης: Άρση της ασυλίας του αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας

Ομόφωνη ήταν η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για τον Παύλο Πολάκη.

Ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγείται στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Παύλου Πολάκη για τη μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει σε βάρος του ο βουλευτής της ΝΔ Περικλής Μαντάς, σχετικά με όσα ανέφερε σε ανάρτηση εναντίον του ο κ. Πολάκης.

Κατά τη συζήτηση του σχετικού εισαγγελικού αιτήματος στην Επιτροπή, παρών ήταν ο κ. Πολάκης, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες- φέρεται να εξέφρασε θετική άποψη ως προς την άρση της ασυλίας του υποστηρίζοντας ότι στο δικαστήριο θα αποδείξει πως όσα ισχυρίσθηκε στην ανάρτησή του κατά του βουλευτή της ΝΔ είναι αλήθεια.

Η τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του κ. Πολάκη θα ληφθεί από την Ολομέλεια την επόμενη Τετάρτη 25 Οκτωβρίου.

