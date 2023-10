Οικονομία

Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα σε βενζινάδικα και καταστήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόστιμα 40.000 ευρώ σε 4 βενζινάδικα σε Αττική, Αιτωλοακαρνανία και Φωκίδα για αθέμιτη κερδοφορία και σε 4 καταστήματα λιανικής στη Θεσσαλία για την τιμή στο εμφιαλωμένο νερό

-

Πρόστιμα, συνολικού ύψους 20.000 ευρώ, επιβάλλονται από το υπουργείο Ανάπτυξης σε 4 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική, την Αιτωλοακαρνανία και τη Φωκίδα, καθώς σε ελέγχους της Διϋπηρεασιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τη νομοθεσία για την «Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας».

Επίσης, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των ελέγχων της ΔΙΜΕΑ, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 20.000 ευρώ σε 4 καταστήματα λιανικής πώλησης στη Θεσσαλία, καθώς διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν την υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό ανώτατης τιμής πώλησης σε είδη εμφιαλωμένου νερού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνοδος Κορυφής: Πρωτοβουλία Μητσοτάκη για μεταναστευτικό και φυσικές καταστροφές

“Ενώπιος Ενωπίω” - Μακρυπούλια: Η μητρότητα, οι κρίσεις πανικούς και οι παπαράτσι (βίντεο)

Σεισμός στα Καλάβρυτα