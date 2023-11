Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Στο MyCar τα ειδοποιητήρια - Οι τρεις τρόποι πληρωμής

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2024. Που και πως τα βρίσκει κάθε οδηγός, μέχρι πότε πληρώνονται χωρίς πρόστιμο.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας ττου 2024, χωρίς να υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα.

Η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Oι ιδιοκτήτες των οχημάτων μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ με τρεις τρόπους. Αρχικά εκτυπώνουν το ειδοποιητήριο και στη συνέχεια μπορούν:

Να επισκεφθούν ένα μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών και να σκανάρουν το QR code του ειδοποιητηρίου τους, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Να μπουν στην εφαρμογή της τράπεζάς τους (e-banking) και να πληρώσουν χρησιμοποιώντας τον 23ψήφιο κωδικό RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

Να επισκεφτούν κάποιο κατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ και να πληρώσουν στο ταμείο επιδεικνύοντας το ειδοποιητήριο.

Στην πλατφόρμα myCar οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν δυο επιλογές:

Στην πρώτη, με τίτλο «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων», οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης για:

πληροφορίες για τα οχήματά τους

τους κωδικούς πληρωμής τελών κυκλοφορίας για αυτά

τους κωδικούς πληρωμής σε υπολογιστικό φύλλο (excel), σε περίπτωση πλήθους οχημάτων

να λάβουν τη σχετική βεβαίωση για οχήματα ιδιοκτησίας τους προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για μεταβίβαση οχήματος, εξαγωγή οχήματος στο εξωτερικό, επαναταξινόμηση οχήματος

Στη δεύτερη, με τίτλο «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία», οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα:

να θέσουν επιβατικά και δίκυκλα Ιδιωτικής Χρήσης οχήματα σε ψηφιακή ακινησία

να άρουν την ψηφιακή ακινησία

να ανακτήσουν ήδη υποβληθείσες δηλώσεις.

Προκειμένου τα οχήματα να τεθούν σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία, θα πρέπει να βρίσκονται σε κυκλοφορία/ακινησία, αντίστοιχα, και οι πινακίδες και τα υπόλοιπα στοιχεία κυκλοφορίας τους να βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.

