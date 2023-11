Υγεία - Περιβάλλον

Κέρκυρα – καταγγελία: Ασθενής έκανε χειρουργείο χωρίς γενική αναισθησία

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργείο κήλης στην σπονδυλική στήλη, χωρίς γενική αναισθησία, λόγω δυσλειτουργίας μηχανήματος.

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησαν συγγενείς μιας ασθενούς, σύμφωνα με τους οποίους η γυναίκα υποβλήθηκε σε σοβαρό χειρουργείο χωρίς γενική αναισθησία στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια χειρουργείου κήλης στην σπονδυλική στήλη. Η αδελφή της γυναίκας, με ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα γνωστοποίησε το γεγονός και τονίζει ότι – όπως ενημερώθηκε από τους γιατρούς- λόγω δυσλειτουργίας μηχανήματος δεν χορηγήθηκε ποτέ η γενική αναισθησία παρά μόνο η αρχική μέθη.

Σύμφωνα με πηγές από το Νοσοκομείο Κέρκυρας, επιβεβαιώνεται το περιστατικό, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Κέρκυρας και αναμένεται περαιτέρω ενημέρωση.

