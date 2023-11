Πολιτική

TikTok Μητσοτάκη: Υπουργικό συμβούλιο χωρίς κινητά και... Peanut (βίντεο)

Τα παρασκήνια της συνεδρίασης και το τρολάρισμα σε "πρωτοκλασσάτο" Υπουργό, ξεχωρίζουν στο νέο βίντεο που ανέβασε ο Πρωθυπουργός στο TikTok.

Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να δείξει και να εξηγήσει πως λειτουργεί το Υπουργικό Συμβούλιο, λίγες ημέρες μετά από το αντίστοιχο βίντεο για τις Συνόδους Κορυφής της ΕΕ.

Το βίντεο στο TikTok αρχίζει από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, λίγο πριν από την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι με τον «κύριο Άδωνι», όπως λέει και γράφει, αναφερόμενος στον Υπουργό Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Πρωθυπουργός περιλαμβάνει στο βίντεο «πράγματα που ίσως να μην γνωρίζετε», όπως λέει στους θεατές του, για τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ξεκινά λέγοντας και δείχνοντας ότι τόσο ο Πρωθυπουργός, όσοι και όλοι οι υπουργοί και οι άλλοι συμμετέχοντες αφήνουν έξω από την αίθουσα τα κινητά τους τηλέφωνα, σε θήκες με τα ονόματα τους.

Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι τηλεοπτικές κάμερες μένουν για λίγο, αλλά στην συνέχεια φεύγουν όπως και άπαντες άλλοι, εκτός από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τονίζοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως ούτε ο Peanut δεν παραμένει στην αίθουσα κατά την συνεδρίαση.

Από το 2019, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, τα Υπουργικά Συμβούλια συνέρχονται 1-2 φορές τον μήνα και κρατούν το λιγότερο 3 ώρες. Σε αυτά παρουσιάζονται όλα τα νομοσχέδια πριν ανέβουν στο OpenGov.gr για την δημόσια διαβούλευση, όπου μπορεί κάθε πολίτης να πάρει θέση για τις διατάξεις τους.

Το τρολάρισμα στον Άδωνι Γεωργιάδη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έναρξη του βίντεο του Πρωθυπουργού, καθώς τρολάρει τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος "πρωταγωνιστούσε" προ ημερών σε ένα βίντεο στο οποίο Tiktok που έγινε viral.

Ήταν βίντεο του χρήστη Δημήτρη Μπίτζιου, ο οποίος είχε συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας και έκανε την σχετική ανάρτηση στο TikTok.

Ο τρόπος όμως με τον οποίο περιγράφει αλλά και το ότι ο κ. Γεωργιάδης στέκεται ακίνητος στο βίντεο, αποτέλεσαν αφορμή για σχολιασμό με πολλούς λογαριασμούς να το αναπαριστούν.

