Κόσμος

“Εδώ Τουρκία” - Εκλογές στο CHP: Έρχεται το τέλος του Κιλιτστνάρογλου;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου με αφορμή την νέα σύλληψη του περιβόητου μαφιόζου αναλύουν τις υπόγειες διαδρομές εξουσίας και εγκλήματος.

-

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, ασχολείται στο νέο επεισόδιο της με τις εκλογές στο CHP και το κατά πόσον αυτές θα σημάνουν το τέλος της κυριαρχίας τον Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου και την,... αρχή νέου δρόμου για τον Εκρέμ Ιμάμογλου.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Το εκλογικό συνέδριο του Ρεπουπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) αποφασίζει για τον Πρόεδρό του, αν θα συνεχίσει ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ή θα αναλάβει ο Οζγκιούρ Οζέλ τον οποίο στηρίζει ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Η βάση του CHP θέλει αλλαγή αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο...Προβλέπεται ντέρμπι...».

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Βία ανηλίκων - Ασπρόπυργος: Άγρια συμπλοκή μέσα σε σχολείο

Λωρίδα της Γάζας - Ισραήλ: Χτυπήσαμε ασθενοφόρα διότι μετέφεραν όπλα

Πάτρα - κακοκαιρία: Πλημμύρισε το Πανεπιστήμιο (βίντεο)