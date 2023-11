Πολιτική

Γιώργος Σταθάκης: Η Αριστερά δε χωρά σε κόμμα Κασσελάκη, Πολάκη και Παππά

Με ένα ιδιαίτερα σκληρό άρθρο του ο πρώην Υπουργός ανακοινώνει την αποχώρησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επικρίνει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Αριστερά δεν χωρά στο κόμμα Κασσελάκη – Παππά – Πολάκη», τονίζει ο Γιώργος Σταθάκης σε άρθρο του στην ενημερωτική ιστοσελίδα news247.gr με το οποίο «αποχαιρετά» τον ΣΥΡΙΖΑ «που δεν υπάρχει πια». Όπως αναφέρει, το «ταξίδι του ΣΥΡΙΖΑ» έκλεισε οριστικά με την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη ο οποίος, σημειώνει, «στις εσωκομματικές εκλογές, εκπροσώπησε τη ''λαϊκιστική'' τάση, την ''Κίνηση Μελών'' (Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, Παύλος Πολάκης, Θεοδώρα Τζάκρη, κλπ.) και τους νεοεισελθέντες (Αντώναρος κλπ.)».

«Οι λαϊκιστές είναι θιασώτες της αναβίωσης του παραδοσιακού δικομματισμού, της μετατόπισης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς το Κέντρο και του απογαλακτισμού του από την Αριστερά, είτε ως κουλτούρα είτε ως ιστορική παρακαταθήκη του χώρου. Είναι φιλικοί στη χρήση παραδοσιακών εργαλείων πολιτικής, όπως οι πελατειακές σχέσεις, ενώ ο πολιτικός τους λόγος είναι επικεντρωμένος στον "Αντι-Μητσοτακισμό", δηλαδή στην ανάδειξη των στοιχείων διαφθοράς, ανικανότητας, αλαζονείας, από την παρούσα κυβέρνηση και τον "ψευτο-πατριωτισμό". Προγραμματικά είναι παντελώς ανύπαρκτοι και ως πολιτικό προσωπικό ανίκανοι να συμβάλουν στην παραγωγή νέων ιδεών για την κατάκτηση της πλειοψηφίας ή τη διακυβέρνηση», γράφει ο Γ. Σταθάκης.

«Η "νίκη των λαϊκιστών" δεν έπεσε από το ουρανό. Είναι αποτέλεσμα της απόλυτα καταστροφικής στρατηγικής που επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 και μετά», σημειώνει και συνεχίζει ασκώντας κριτική σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η «καθήλωση της αντιπολιτευτικής τακτικής στην αποκαθήλωση του "προσώπου του Μητσοτάκη"».

Για το νέο πρόεδρο λέει μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για «μία απολίτικη ρευστή φιγούρα (θαυμαστής του Μητσοτάκη, ψήφισε Παπανδρέου, αλλά τελικά είναι αριστερός). Δεν έχει παρά θολές ιδέες για την ιστορία της χώρας, την πολιτική, την Ευρώπη, τα πολιτικά ρεύματα σκέψης, την πολιτική της ΝΔ στα "μεγάλα θέματα", τη γεωπολιτική, την ίδια τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ως μη πολιτικός δεν θα όφειλε φυσικά να γνωρίζει. Επιβάλλεται όμως, εφόσον εμφανίζεται ως κάποιος που μοναδικό του προσόν, κατά το ισχυρισμό του, είναι ότι "εγώ είμαι αυτός που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη" ("εκεί που απέτυχε ο Τσίπρας")».

Για την Αριστερά, τέλος, σχολιάζει πως «έφτασε η απόλυτη στιγμή». «Το πολιτικό ζήτημα είναι αξεπέραστο. Η πολιτική στρατηγική της "ήττας του 2023" έγινε η κυρίαρχη πολιτική της επόμενης μέρας στο ΣΥΡΙΖΑ. Με στοιχεία "γελοιοποίησης" πλέον ο "λαϊκισμός", δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει με κάθε τρόπο, με την ίδια στρατηγική: του ασυμβίβαστου "αντιμητσοτακικού λαϊκισμού", των μηνύσεων, και των αιτημάτων παραίτησης των υπουργών. Κάθε διάλογος ουσίας έχει χάσει το πεδίο του. Κάθε έννοια κόκκινης γραμμής έχει ήδη καταπατηθεί, πριν από την εκλογή προέδρου και μετά. Η Αριστερά δεν έχει θέση δυστυχώς στο "κόμμα Κασσελάκη-Παπά-Πολάκη"».

