Πέθανε ο Δημήτρης Γιαμλόγλου

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Δημήτρη Γιαμλόγλου.

Θλίψη σκόρπισε στην καλλιτεχνική και όχι μόνο κοινότητα, η είδηση θανάτου του σκηνοθέτη Δημήτρη Γιαμλόγλου.

Ο σκηνοθέτης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών, μετά από μάχη που έδωσε με μεταστατικό καρκίνο.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook o συγγραφέας, Θανάσης Τριαρίδης.

«Πριν από λίγο οι γιατροί της εντατικής του Βουγιουκλάκειου Θεραπευτηρίου μάς ενημέρωσαν πως έφυγε ο Δημήτρης ο Γιαμλόγλου. Το πιστοποιητικό θανάτου του θα γράφει πως ήταν μόλις 50 χρονών και πως πέθανε εξαιτίας ενός βαρύτατου μεταστατικού καρκίνου που ο ίδιος τον έμαθε εδώ και τέσσερις μήνες», έγραψε μεταξύ άλλων στο Facebook.

Ο Δημήτρης Γιαμλόγλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973. Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στο Εργαστήριο Θεατρικής Έκφρασης της Πειραματικής Σκηνής της Τέχνης στη Θεσσαλονίκη.

Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 2002 όπου και παρακολούθησε το τμήμα TV and Film Studies του New York College. Πριν στραφεί στη σκηνοθεσία εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτη σε κινηματογραφικές ταινίες, ελληνικές και διεθνείς, σε τηλεοπτικές σειρές και στο θέατρο.

Από τότε έχει σκηνοθετήσει δυο δικές του ταινίες μικρού μήκους για τις οποίες και έχει βραβευτεί, επεισόδια στις σειρές Μαύρα Μεσάνυχτα και 3ος νόμος, ντοκιμαντέρ, διαφημιστικά, τηλεοπτικές εκπομπές λόγου και μουσικά βίντεο, ενώ έχει γράψει και σενάρια για την τηλεοπτική σειρά Δέκατη Εντολή.

Τη θεατρική σαιζόν 2010 – 2011 σκηνοθέτησε στο θέατρο τους Δαίμονες του Λαρς Νορέν, σε παραγωγή του θιάσου Κώδικας. Τον Ιανουάριο του 2013 σκηνοθέτησε τους Καρχαρίες του Θανάση Τριαρίδη με την Μυρτώ Αλικάκη και τον Λεωνίδα Κακούρη. Το 2005 γύρισε σε δικό του σενάριο, την ταινία μικρού μήκους Πάμε Πάλι, με συμμετοχή σε ελληνικά και ξένα φεστιβάλ.

Το 2009, η δεύτερη ταινία του Ιμάντας κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κύπρου και σειρά βραβείων (ανάμεσα στα οποία βραβείο σκηνοθεσίας και σεναρίου) σε φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

