Αδαμάντιος Μάντης: Η μητέρα του αθλητή στον ΑΝΤ1 τέσσερα χρόνια μετά το τροχαίο (βίντεο)

Η μητέρα του αθλητή που σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από τέσσερα χρόνια, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την ποινή που επιβλήθηκε στον υπαίτιο.

Ρεπορτάζ: Ευαγγελία Δεληγιάννη, Γιάννης Αρβανίτης

Τέσσερα χρόνια μετά.... και ισάριθμες αναβολές, η δίκη του οδηγού, που με το όχημά του, παρέσυρε τον φέρελπι πολίστα Αδαμάντιο Μάντη ολοκληρώθηκε μεσάνυχτα. Ο υπαίτιος καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Η μητέρα του μιλά στον ΑΝΤ1 για αγώνα που δίνει ώστε τέτοια αδικήματα να τιμωρούνται πολύ αυστηρότερα.

«Δεν νομίζω πως δικαιώθηκε η μνήμη του του Αδαμάντιου, όπως και άλλων παιδιών σε τέτοια τροχαία. Και γι’αυτό λέω, να συνεχίσω να παλεύω μέχρι ή να πετύχω τον στόχο μου για δικαίωση ή να πεθάνω», δήλωσε η Κατερίνα Τζιάλλα, μητέρα του Αδαμάντιου Μάντη στον ΑΝΤ1.

Το τροχαίο δυστύχημα είχε συμβεί στην παραλιακή στο ύψος του Γηπέδου Καραϊσκάκη, τα μεσάνυχτα της 2ας Νοεμβρίου 2019.

Ο άτυχος αθλητής επέβαινε ως συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο φίλου του. Από έναν θόρυβο στη μηχανή, ο οδηγός σταμάτησε στην αριστερή λωρίδα κι ο Αδαμάντιος κατέβηκε να δει τι είχε συμβεί. Ο οδηγός διερχόμενου οχήματος δεν πρόλαβε να αντιδράσει κι έπεσε πάνω τους!

Ο 21χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε στην ΜΕΘ του Τζανείου, ενώ ο φίλος του τραυματίστηκε ελαφρά.

Από το πόρισμα της Τροχαίας, προκύπτει πως ο οδηγός έτρεχε με ταχύτατα πολύ μεγαλύτερη από την επιτρεπομένη κι έπεσε στο σταυθμεμένο όχημα.

