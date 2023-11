Οικονομία

Ελαιόλαδο: Παραεμπόριο στην μέση του δρόμου (εικόνες)

Ποσότητες ανέλεγκτου ελαιολάδου εμπορευόταν ο συλληφθείς σε κεντρικό σημείο. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.

Στη σύλληψη ενός 54χρονου για εμπόριο ελαιολάδου και ξηρών καρπών μεγάλης ποσότητας χωρίς τυποποίηση ούτε εμπορική άδεια με αυτοσχέδιες ψευδοετικέτες, προχώρησαν την Κυριακή οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή του Κολωνού.

Ο άνδρας κατελήφθη να διαθέτει σε περαστικούς φιάλες με λάδι που δεν είχε ελεγχθεί η καταλληλότητά του από κανένα φορέα.

Η ακριβής ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

"Από την Ομάδα Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, μεσημβρινές ώρες την Κυριακή 19 Νοεμβρίου στην περιοχή του Κολωνού, 54χρονος ημεδαπός που κατελήφθη να ασκεί εμπορική δραστηριότητα ελαιολάδου σε υπαίθριο χώρο χωρίς να διαθέτει τη νόμιμη άδεια πώλησης και τα απαραίτητα παραστατικά αγοράς.

Ο 54χρονος είχε σταθμεύσει το όχημα του τύπου van, πλησίον υπαίθριας αγοράς, όπου υπήρχε κινητικότητα ατόμων και το είχε διαμορφώσει κατάλληλα για αγοραπωλησία.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150 κιλά ελαιολάδου αμφιβόλου προελεύσεως-ποιότητας, και ακατάλληλου για βρώση, καθώς και 60 κιλά ξηρών καρπών.

Ακολούθως, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την εμπορία τροφίμων και την ασφάλεια της υγείας από την κατανάλωσή τους.

Επίσης, κατασχέθηκαν οι ανωτέρω ποσότητες λαδιού και απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο προς εξέταση.

Ακόμη, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ".

