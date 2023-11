Πολιτική

Τσιόδρας στον ΑΝΤ1: Ποιοι είναι οι αποδέκτες του μηνύματος Μητσοτάκη για “αυξημένη ευθύνη”

Τι είπε για την ακρίβεια, την επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα και τα σενάρια που φέρνουν τον Ανδρέα Λοβέρδο στην ΝΔ.

Ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελάδα», αναφέρθηκε στο χθεσινό μήνυμα του κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι «το 41% δεν είναι λευκή επιταγή, αλλά αυξημένη ευθύνη» και είπε πως «ο Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα τονίσει πως αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα του πολίτη κι όχι η αντιπολίτευση, ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Άρα αυτό το 41% που πήρε η ΝΔ στις τελευταίες εκλογές δημιουργεί αυξημένες υποχρεώσεις», καταλήγοντας ότι το μήνυμα του πρωθυπουργού αφορούσε όλα τα στελέχη της ΝΔ.

Ερωτηθείς για το μείζον ζήτημα της ακρίβειας, επανέλαβε ότι «δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την αντιμετώπιση της» και προσθέτοντας πως «η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και η χώρα μας βρίσκεται στον μέσο όρο της Ε.Ε». Υπογράμμισε δε πως «όσα πρόστιμα κι αν επιβληθούν τίποτα δεν θα αλλάξει αν δεν ενισχυθεί η καταναλωτική συνείδηση».

Σε ότι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την επικείμενη επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην Αθήνα, είπε πως, «οι σχέσεις μας με την Τουρκία αυτήν την περίοδο είναι βελτιωμένες. Μετά τους σεισμούς στην Τουρκία άρχισε να οικοδομείται μια εθνική ατζέντα. Δεν είμαστε όμως αφελείς ώστε να πιστέψουμε ότι η πολιτική της γείτονος θα αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη».

Σχετικά με τις ενστάσεις που τίθενται σχετικά με το χρονικό σημείο που γίνεται, είπε πως «η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν εντελώς διαφορετική αντίληψη και θέση για τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα πρέπει να πάψουμε να συζητάμε». Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο επίσκεψης Ερντογάν στη Θράκη, είπε πως «είθισται ο Πρόεδρος της Τουρκίας να επισκέπτεται την Θράκη όταν έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει ακόμη καταρτιστεί τοι πρόγραμμα του».

Τέλος και μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στον Ανδρέα Λοβέρδο και τα σενάρια που τον φέρνουν κοντά στην ΝΔ, είπε πως «δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη μου καμία συζήτηση της ΝΔ με τον Ανδρέα Λοβέρδο».

