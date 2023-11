Πολιτική

Τζανακόπουλος: Ο Κασσελάκης δεν θα κερδίσει ποτέ τον Μητσοτάκη, επειδή έχουν ίδια πολιτική (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τον νέο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Χαρίτση και την νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα, το κόμμα που θα κατέβει στις Ευρωεκλογές και την στάση του Αλέξη Τσίπρα. Τι δήλωσε για τον Σούνακ και τον Ερντογάν.

«Δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση» χαρακτήρισε την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και άλλων δέκα βουλευτών, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στρέφοντας συχνά τα πυρά του προσωπικά κατά του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής, είπε μεταξύ άλλων ό,τι «το κόμμα Κασσελάκη δεν χωράει σε καμία πτυχή της Αριστεράς», αναφέροντας ότι υπάρχουν πολλά στελέχη στο κόμμα και φυσικά ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά «τον ρυθμό και τον τόνο τον δίνει ο κ. Κασσελάκης και η νέα ηγετική ομάδα που έχει διαμορφωθεί».

Απαντώντας στα πυρά της Κουμουνδούρου ότι οι αποχωρήσεις έγιναν χωρίς να υπάρχει πολιτική διαφωνία, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είπε ότι «αιτία είναι η πολιτική στρατηγική όπως εκφράζεται από τον κ. Κασσελάκη και την νέα ηγετική ομάδα. Θα τους παρέπεμπα να διαβάσουν ξανά το κείμενο που έχει κατατεθεί από εμάς και τα κείμενα από χιλιάδες μέλη που εξηγούν ποια είναι τα προβλήματα».

«Όταν λέει ο κ. Κασσελάκης ότι ο στόχος του είναι να πραγματοποιηθεί το "ελληνικό όνειρο", παραφράζει τον στόχο του πιο σκληρού αμερικάνικου καπιταλισμού και λέει ότι ουσιαστικά ο καθένας θα πρέπει να γίνει "επιχειρηματίας του εαυτού του". Αυτό όλο δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά», είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Ακόμη, ανέφερε «δεν αμφισβητώ την ηγεσία του κ. Κασσελάκη ούτε την δημοκρατικότητα της εκλογής του. Ο κ. Κασσελάκης πήρε 70.000 ψήφους, η κ. Αχτσιόγλου πήρε 60.000 ψήφους την δεύτερη Κυριακή. Δεν σημαίνει όταν καταλήγει έτσι μια ψηφοφορία, πως δεν υφίστανται οι πολιτικές διαφωνίες».

«Κάναμε πολιτική επιλογή. Θεωρούμε ότι υπάρχει πολιτικό κενό. Ο κ. Κασσελάκης δεν μπορεί αυτήν την στιγμή να κάνει αντιπολίτευση στον κ. Μητσοτάκη, γιατί συγκλίνει στις βασικές πολιτικές γραμμές με τον κ. Μητσοτάκη, ιδίως με όσα είπε στον ΣΕΒ για το κεφάλαιο και τις κοινωνικές ανισότητες. Ο κ. Κασσελάκης, με την στρατηγική που έχει, δεν θα μπορέσει ποτέ να κερδίσει τον κ. Κασσελάκη», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα των 11 βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ανέφερε ότι «θα υπάρξει νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Θεωρώ ότι ο κ. Χαρίτσης είναι μια εξαιρετική περίπτωση για επικεφαλής της, αλλά ας περιμένουμε λίγο ακόμη για να υπάρξουν ανακοινώσεις. Εγώ λέω ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα την φορά. Θα πρέπει να κάνουμε και κόμμα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πολιτικό φορέα που θα έρθει να καλύψει ένα κενό, δεν θέλουμε ένα κόμμα που θα προέλθει από τα θραύσματα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Αυτήν την στιγμή με τα υπάρχοντα ή τα πρώην κοινοβουλευτικά κόμματα δεν υπάρχει δυνατότητα συμπόρευσης. Θέλουμε να εκφράσουμε την Αριστερά και όλον τον κόσμο που αισθάνεται και δηλώνει ότι είναι πολιτικά άστεγος. Στόχος μας είναι να υπάρξει πολιτικός φορέας που θα συμμετάσχει στις Ευρωεκλογές», επεσήμανε ο κ. Τζανακόπουλος.

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως «Κακώς κάποιοι τον εμπλέκουν σε σενάρια. Σέβομαι την απόφαση και την δήλωση του ότι θα είναι αυστηρά ουδέτερος. Ο κ. Τσίπρας εξ όσων γνωρίζω δεν έχει κάνει καμία δήλωση».

«Πήραμε την πολιτική ευθύνη να κάνουμε αυτό το βήμα που το θεωρούμε απαραίτητο. Κάναμε μια επιλογή ευθύνης και υπεράσπισης της Αριστεράς, έκανα αυτό το οποίο ένιωθα απολύτως αναγκαίο και επιβεβλημένο με βάση την συνείδηση μου και την αριστερή μου πορεία όλα τα προηγούμενα χρόνια», είπε ο ανεξάρτητος βουλευτής.

Επιτιθέμενος για ακόμη μια φορά στον Στέφανο Κασσελάκη, σχετικά με το κύμα φυγής από το κόμμα και το αίτημα της Κουμουνδούρου για επιστροφή των εδρών των βουλευτών που αποχώρησαν, ο κ. Τζανακόπουλος ανέφερε ότι «Ο κ. Κασσελάκης μπορεί να λέει πολλά και να τα αλλάζει την επόμενη ημέρα. Είναι χιλιάδες τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποχωρήσει. Δεν υπάρχει καμία ηθική δέσμευση απέναντι στο κόμμα με τον κ. Κασσελάκη. Εμείς εκλεγήκαμε με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα και συγκεκριμένες πολιτικές».

Αναφορικά με την εμπλοκή στην συνάντηση Μητσοτάκη – Σούνακ, είπε «Πρέπει να έχουμε πολλές επιφυλάξεις από όσα διαρρέουν από την ελληνική πλευρά για το κατά πόσον ο Βρετανός Πρωθυπουργός ήταν ενήμερος για το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ορθή διπλωματική τακτική από την πλευρά της Βρετανίας, αλλά έχω την εντύπωση ότι υπήρχε μεγάλη προχειρότητα στον τρόπο με τον οποίο οδήγησε ο κ. Μητσοτάκης το ταξίδι του».

Τέλος, σχετικά με την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, ανάφερε πως «είναι αναγκαία η συνάντηση με τον Ερντογάν, είναι απολύτως αναγκαία η αποκλιμάκωση των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία, ελπίζω μόνο να μην εξελιχθεί σε φιάσκο».

