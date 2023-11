Πολιτισμός

Βρετανικό Μουσείο στον ΑΝΤ1 για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Εποικοδομητική διαβούλευση για δανεισμό την Ελλάδα

Τι επισημαίνει εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου, μετά απο τον σάλο με την ασέβεια του Ρίσι Σούνακ και την ακύρωση της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ενώ συνεχίζεται αμείωτος ο σάλος για την απρεπή στάση του Ρίσι Σούνακ και την ακύρωση του ραντεβού του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η Κυβέρνηση διατηρεί σε υψηλούς τόνους τις αντιδράσεις της, εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου σε επικοινωνία του με τον ΑΝΤ1 επεσήμανε αυτό που λίγο νωρίτερα είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ό,τι δηλαδή οι διαβουλεύσεις σχετικά με την τύχη των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένουν σε εξέλιξη με το Βρετανικό Μουσείο.

Ειδικότερα, το Βρετανικό Μουσείο σημειώνει μετά από ερώτημα του ΑΝΤ1 ότι "Οι συζητήσεις με την Ελλάδα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι διαρκείς κι εποικοδομητικές. Πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η μακροχρόνια συνεργασία θα πετύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ του να μοιραζόμαστε τα καλύτερά μας εκθέματα με κοινό από όλον τον κόσμο και του να διατηρήσουμε την ακεραιότητα της εκπληκτικής συλλογής που έχουμε στο Μουσείο".

Financial Times: Ο Σούνακ μειώνει τη Βρετανία στα μάτια του κόσμου

Διπλωματικό ατόπημα χαρακτηρίζουν οι Financial Times την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα, το δημοσίευμα λέει ότι τέτοιες ενέργειες μειώνουν τη Βρετανία στα μάτια των Ευρωπαίων εταίρων, αλλά και του κόσμου.

Την ίδια ώρα, ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει μη ρεαλιστική την απαίτηση να επισκεφθεί Έλληνας πρωθυπουργός το Λονδίνο χωρίς να αναφερθεί στην επιστροφή των Γλυπτών.

Αναφορικά με το πώς πρεπε να αντιδράσει, οι FT τονίζουν ότι «είτε έτσι είτε αλλιώς, η ενήλικη αντίδραση θα ήταν ο Σούνιακ να εκφράσει την ενόχλησή του, σταθερά αλλά ευγενικά, κατά τη συνάντησή του με τον Μητσοτάκη, να επαναδιατυπώσει τη θέση της κυβέρνησής του και να προχωρήσει».

«Η συμπεριφορά αυτή προς τον Μητσοτάκη δεν είχε νόημα. Είναι ένας κεντροδεξιός ηγέτης μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας και μέλος του ΝΑΤΟ. Οι δύο πρωθυπουργοί θα μπορούσαν να έχουν κάνει πολύτιμες συζητήσεις για θέματα όπως η Ουκρανία, το Μεσανατολικό και η κλιματική αλλαγή. Η Αθήνα έχει να μοιραστεί ευρεία τεχνογνωσία, ιδίως όσον αφορά τον χειρισμό των αιτούντων άσυλο, και θα μπορούσε να είναι ένας χρήσιμος σύμμαχος σε ένα ζήτημα τεράστιας πολιτικής σημασίας για τους Συντηρητικούς. Αντ? αυτού δεν συζητήθηκε τίποτα», τονίζουν χαρακτηριστικά οι FT.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Σούνακ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «Ήταν ξεκάθαρο ότι στα θέματα της συνάντησης θα ήταν και εκείνο των Γλυπτών του Παρθενώνα, όπως παγίως κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Φυσικά τα βασικά ζητήματα ήταν τα οικονομικά, οι επενδύσεις και η κρίση στην Μέση Ανατολή».

«Ήταν απρεπής η κίνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού» είπε ο κ. Μαρινάκης, συμπληρώνοντας ότι «εκτός από την δημοσκόπηση στην Βρετανία όπου οι πολίτες διαφωνούν με τον κ. Σούνακ, υπάρχει και ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου, που λέει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για το θέμα και είναι εποικοδομητικές».

«Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού ήταν γνωστό σε όλους πολλές ημέρες πριν, το είχα ανακοινώσει και εγώ στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Άλλωστε, πέρασαν πολλές ώρες μετά την συνέντευξη του πρωθυπουργού στο BBC μέχρι να ακυρωθεί η συνάντηση. Δεν θέλουμε να γενικεύσουμε την κρίση. Οι υπουργοί εξωτερικών, Γεραπετρίτης και Κάμερον, επιβεβαίωσαν το καλό κλίμα στις σχέσεις μας», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Προσέθεσε πως «δεν είναι δουλειά μας ούτε θα ήταν θεσμικά σωστό να γίνουμε ερμηνευτές της απόφασης του Βρετανού πρωθυπουργού. Ωστόσο, είναι προφανές ότι δύο αρχηγοί, δύο ηγέτες κάθονται στο ίδιο τραπέζι και σε άλλα συμφωνούν και σε άλλα διαφωνούν. Δεν θα ερμηνεύσουμε εμείς τις θέσεις του Πρωθυπουργού ενός άλλου κράτους».

«Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε τα τελευταία 4 και κάτι χρόνια, ένα θέμα που ήταν στα συρτάρια, μιας πάγιας διεκδίκησης να μην παρεξηγηθώ, να το φέρει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επανένωση, είναι σαφές ότι εκλάπησαν τα Γλυοτά του Παρθενώνα. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και είναι σε ένα καλό επίπεδο», υπογράμμισε





