Κοινωνία

Γρηγορόπουλος - Επεισόδια: δεκάδες συλλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τα επεισόδια που συνέβησαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η ΕΛΑΣ προχώρησε σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις.

-

Επεισόδια σημειώθηκαν την Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου, ημέρα επετείου 15 ετών από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τη σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Λίγο μετά τις 20:30, στα Εξάρχεια, νεαροί έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και έριξαν μολότοφ προς αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στα στενά των της περιοχής. Ομάδες νεαρών έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους στην οδό Σόλωνος, ενώ καταστροφές υπέστη και το μετρό της Ομόνοιας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συνολικα 114 προσαγωγές στην Αττική, από τις οποίες οι 14 μετατράπηκαν σε συλληψεις.

Συλλήψεις και στη Θεσσαλονίκη

Σε 16 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο κέντρο της πόλης, μετά την πορεία για τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο ανήλικοι, ενώ στο σύνολό τους πρόκειται για 12 άνδρες και 4 γυναίκες.

Κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες μολότοφ και πέτρες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, πυρπολώντας κάδους απορριμμάτων στην περιοχή πέριξ των οδών Ολύμπου και Φιλίππου, με τους αστυνομικούς να απαντούν με χρήση χημικών.

Εξάλλου, αργά το βράδυ, ομάδα ατόμων πέταξαν μολότοφ εναντίον στατικής δύναμης στο τουρκικό προξενείο.

Όπως έγινε γνωστό, συνολικά έγιναν 35 προσαγωγές υπόπτων, από τους οποίους συνελήφθησαν οι 16 και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς - Τροχαίο: λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Ο Κώστας Κόκλας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Γυναικοκτονία στην Σαλαμίνα - Αδερφή 43χρονης στον ΑΝΤ1: Ο δράστης κατέστρεψε τη ζωή του παιδιού της (βίντεο)