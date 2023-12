Κοινωνία

Επεισόδια στα Πατήσια: Συλλήψεις για την ανακατάληψη κτηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και αντιεξουσιαστών σημειώθηκαν το Σάββατο στα Πατήσια.

-

Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στα Πατήσια μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ομάδας αντιεξουσιαστών που επιχείρησε να κάνει ανακατάληψη σε κτήριο στην συμβολή των οδών Κρασσά και Νάξου στα Πατήσια το οποίο είχε εκκενωθεί το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, γύρω στις 6 το απόγευμα, περίπου 100 άτομα έστησαν οδοφράγματα και επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις , που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, έγιναν 17 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι 11 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σπίτι - Μητέρα και παιδί απεγκλωβίστηκαν από το μπαλκόνι

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά: Πού θα κάνουν γιορτές οι Έλληνες

Ρέντης - Τραυματισμός αστυνομικού: Συνελήφθη ο δράστης