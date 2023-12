Αθλητικά

Τσάμπιονς Λιγκ: Η Λανς στο Europa League και η Σεβίλη... σπίτι της

Η Λανς όχι μόνο άντεξε στην πίεση των Ανδαλουσιάνων, αλλά πήρε και τη νίκη και θα συνεχίσει στην Ευρώπη, στέλνοντας τους Ισπανούς... σπίτι τους.

Η πολυνίκης του Europa League, Σεβίλη χρειαζόταν μόνο νίκη στο «Bollaert-Delelis» για να... κλέψει στην 6η και τελευταία αγωνιστική του Champions League την τρίτη θέση στον 2ο όμιλο και το «εισιτήριο» για τα play off εισόδου στους «16» του Europa League, όμως η Λανς όχι μόνο άντεξε στην πίεση των Ανδαλουσιάνων, αλλά πήρε και τη νίκη με 2-1 και θα συνεχίσει στην Ευρώπη, στέλνοντας τους Ισπανούς... σπίτι τους.

Μετά από ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, η Σεβίλη (που αγωνίστηκε με πάρα πολλές απουσίες) είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 57' με το δοκάρι του Αντριάν Πεδρόσα. Οι Γάλλοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο 63' με εύστοχο πέναλτι του Φρανκόφσκι κι έφεραν το ματς στα... μέτρα τους.

Οπισθοχώρησαν, ωστόσο, πολύ κι αυτό έδωσε την ευκαιρία στους Ισπανούς να βγουν μπροστά, να φτάσουν στην ισοφάριση στο 79' με εύστοχο πέναλτι του Σέρχιο Ράμος και να πιέσουν ως το τέλος. Στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων η Λανς έκλεψε την μπάλα κι έφυγε στην κόντρα, ο Φουλζινί δεν λάθεψε στο τετ-α-τετ και η γαλλική ομάδα πήρε τη νίκη με 2-1 και την πρόκριση.

Την ίδια ώρα, στο «Philips Stadion» η Αϊντχόφεν και η Άρσεναλ έμειναν στο 1-1 σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, καθώς οι ισορροπίες στην πρώτη και δεύτερη θέση είχαν διαμορφωθεί απ' την προηγούμενη αγωνιστική, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν εξασφαλίσει την πρωτιά.

Ο Ενκέτια έδωσε το προβάδισμα στην Άρσενλ στο 42', με τον Φέρτεσεν να ισοφαρίζει στο 50' σε ένα ματς που έμοιαζε από ένα σημείο και μετά περισσότερο με... προπόνηση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2023-24 έχουν ως εξής:

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπάγερν Μονάχου 22:00

Κοπεγχάγη-Γαλατασαράι 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λανς-Σεβίλη 2-1 (63΄ πέν. Φρανκόφσκι, 90΄+6΄ Φουλζινί - 79΄ πέν. Σέρχιο Ράμος)

Αϊντχόφεν-Άρσεναλ 1-1 (50΄ Φέρτεσεν - 42΄ Ενκέτια)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Νάπολι-Μπράγκα 22:00

Ουνιόν Βερολίνου-Ρεάλ Μαδρίτης 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ίντερ-Σοσιεδάδ 22:00

Σάλτσμπουργκ-Μπενφίκα 22:00

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λάτσιο 22:00

Σέλτικ-Φέγενορντ 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντόρτμουντ-Παρί Σεν Ζερμέν 22:00

Νιούκαστλ-Μίλαν 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λειψία-Γιουνγκ Μπόις 19:45

Ερυθρός Αστέρας-Μάντσεστερ Σίτι 19:45

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Πόρτο-Σαχτάρ Ντόνετσκ 22:00

Αντβέρπ-Μπαρτσελόνα 22:00

