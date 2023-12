Αθλητικά

NBA: Ο Ντόντσιτς γράφει Ιστορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αστέρας των Μάβερικς , έφτασε τους 10.000 πόντους καριέρας στο ΝΒΑ σε μόλις 358 αγώνες, ισοφαρίζοντας τον Μπομπ Μακαντού. Ποιος θρύλος είναι στην κορυφή της λίστας.

-

Ο αστέρας των Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς, έφτασε τους 10.000 πόντους καριέρας στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα του Ντάλας με τους Φοίνιξ Σανς και ολοκλήρωσε τον αγώνα με 50 κατά τη νίκη της ομάδας του Ντάλας με 128-114.

Ο Ντόντσιτς έφτασε τους 10.000 πόντους σε 358 αγώνες, ισοφαρίζοντας τον Μπομπ Μακαντού στην έβδομη θέση της λίστας που έφτασαν γρηγορότερα στο ορόσημο αυτό στην ιστορία του ΝΒΑ. Ο θρυλικός σέντερ Γουίλντ Τσάμπερλεϊν πέτυχε το κατόρθωμα στα λιγότερα παιχνίδια στα 236.

Ολοκλήρωσε τη βραδιά με 10.039 πόντους, ενώ πρόσθεσε 15 ασίστ, έξι ριμπάουντ, τέσσερα κλεψίματα και τρία κοψίματα.

Ο Ντόντσιτς , στην έκτη σεζόν, μπήκε στο παιχνίδι με μέσο όρο σκορ 32,9 και έξι triple-double σε 27 αγώνες αυτή τη σεζόν.

Επίσης, οι Μάικλ Τζόρνταν (303), Έλτζιν Μπέιλορ (315), Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (319), Όσκαρ Ρόμπερτσον (334) και Τζορτζ Γκέρβιν (335) έφτασαν τους 10.000 πόντους πιο γρήγορα από τον Ντόντσιτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στη Σαλαμίνα: Πυροσβέστες βρήκαν απανθρακωμένη σορό άγνωστης ταυτότητας

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Λέσβος: Καταδίωξη και σύλληψη οδηγού που αγνόησε “μπλόκο”