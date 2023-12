Κοινωνία

Πετράλωνα: Σκαρφάλωσε από το μπαλκόνι και προσπάθησε να βιάσει δύο κοπέλες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν να εντοπίσουν οι αστυνομικές αρχές τον φερόμενο δράστη και τι ανέφερε στο "Καλημέρα Ελλάδα" γείτονας των δύο νεαρών κοριτσιών.

-

Άνδρας σε κεντρικό σημείο των Πετραλώνων σκαρφάλωσε σε μπαλκόνι και παραβιάζοντας το παράθυρο προσπάθησε να μπει στο διαμέρισμα και να βιάσει δύο κοπέλες.

Γείτονες άκουσαν τις κοπέλες να φωνάζουν, κάλεσαν την αστυνομία και ο άνδρας εντοπίστηκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματος και συνελήφθη.

Όπως αποκλειστικά ανέφερε στο "Καλημέρα Ελλάδα" γείτονας "οι κοπέλες φώναζαν προσπαθεί να μας βιάσει και καλέσαμε την Άμεση Δράση" ενώ όπως είπε ο άνδρας αυτός είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος και λίγο μετά έφτασε στα Πετράλωνα στο διαμέρισμα των νεαρών κοριτσιών.





Ειδήσεις σήμερα:

Τραμπ - Εκλογές 2024: δεύτερη Πολιτεία βάζει “φρένο” στην υποψηφιότητά του

Καιρός: Νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 136 σημεία