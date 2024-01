Πολιτική

Μητσοτάκης: Με την κόρη του στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός και η κόρη του, ξεναγήθηκαν στην εντυπωσιακή έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο»

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από την κόρη του, Δάφνη, επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης την έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο» που φιλοξενείται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Ο Πρωθυπουργός και η κόρη του, ξεναγήθηκαν στην εντυπωσιακή έκθεση που προσεγγίζει ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής αρχαιότητας, τη μάχη της Χαιρώνειας που έφερε στην πολιτική σκηνή τον Μέγα Αλέξανδρο και έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία του σύγχρονου κόσμου.

Η έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο» είναι η πρώτη μιας νέας σειράς εκθέσεων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης που φέρει τον τίτλο «Ιστορίες Ανθρώπων». Πρόκειται για ιστορίες για τον βίο, τα ήθη και τα έργα θνητών, τα οποία επηρέασαν τη ζωή, τις αντιλήψεις και τη σκέψη των μεταγενέστερων γενεών. Μια τέτοια ιστορία πρόκειται να διηγηθεί και η έκθεση αυτή, βασισμένη στις μαρτυρίες των αρχαίων πηγών και στα κατάλοιπα που άφησαν οι πρωταγωνιστές της.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Τηγανιτές πατάτες στο διάστημα με..υπογραφή ΑΠΘ (εικόνες)

Σαλαμίνα: Πολωνοί κατέγραφαν με drone στρατιωτική περιοχή