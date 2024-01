Παράξενα

Αράχνη: Ο “Ηρακλής” είναι η μεγαλύτερη και πιο δηλητηριώδης στον κόσμο (εικόνες)

Μια αράχνη που έλαβε το όνομα του Έλληνα ημίθεου, είναι η μεγαλύτερη αρσενική αράχνη που έχει βρεθεί ποτέ.

Με δόντια που θα μπορούσαν να τρυπήσουν ένα ανθρώπινο νύχι, το μεγαλύτερο αρσενικό δείγμα του πιο δηλητηριώδους αραχνοειδούς στον κόσμο βρήκε νέο σπίτι στο Πάρκο Ερπετών της Αυστραλίας.

Η θανατηφόρα αράχνη που έλαβε το όνομα «Ηρακλής» βρέθηκε στην Κεντρική Ακτή περίπου 50 μίλια βόρεια του Σίδνεϊ, και αρχικά μεταφέρθηκε σε ένα τοπικό νοσοκομείο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το πάρκο ερπετών.

Οι ειδικοί της αράχνης όταν το παρέλαβαν συνειδητοποίησαν ότι ήταν το μεγαλύτερο αρσενικό δείγμα που έχει βρεθεί ποτέ στην Αυστραλία. Η αράχνη έχει μέγεθος 7,9 εκατοστά ξεπερνώντας τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ στο πάρκο, από το 2018, το αρσενικό «Κολοσσός». Οι αράχνες του Σίδνεϊ συνήθως, έχουν μήκος από ένα έως πέντε εκατοστά, με τα θηλυκά να είναι γενικά μεγαλύτερα από τα αρσενικά, αλλά όχι τόσο θανατηφόρα. Βρίσκονται κυρίως σε δασώδεις περιοχές και προαστιακούς κήπους γύρω από το Σίδνεϊ, μέχρι την παράκτια πόλη του Νιούκαστλ στα βόρεια και τα Μπλε Όρη στα δυτικά.

Ο «Ηρακλής» θα συμβάλει στο πρόγραμμα που υλοποιεί το πάρκο κατά των δηλητηρίων. Οι αράχνες που αιχμαλωτίζονται υποβάλλονται σε «άρμεγμα» για την εξαγωγή δηλητηρίου, το οποίο είναι απαραίτητο για την παραγωγή αντιδότου που σώζει ζωές.

«Είμαστε συνηθισμένοι να δωρίζονται αρκετά μεγάλες αράχνες στο πάρκο, ωστόσο το να λαμβάνουμε μια τόσο μεγάλη αρσενική αράχνη είναι σαν να κερδίζουμε το τζάκποτ», δήλωσε η φύλακας αραχνών στο πάρκο, Emma Teni. «Με την ύπαρξη ενός αρσενικού αυτού του μεγέθους στη συλλογή μας, η παραγωγή δηλητηρίου θα μπορούσε να είναι τεράστια και να αποδειχθεί απίστευτα πολύτιμη για το πρόγραμμα δηλητηρίων του πάρκου».

Σύμφωνα με το ΑP, από την έναρξη του προγράμματος το 1981, δεν υπήρξε θάνατος στην Αυστραλία από τσίμπημα αράχνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

