Ξάνθη - Εξαφάνιση ζευγαριού: Τραγική κατάληξη στις έρευνες

Το χρονικό της εκδρομής που κατέληξε σε τραγωδία για τον 70χρονο που έπεσε σε χαράδρα.

Τραγική ήταν η κατάληξη της υπόθεσης του ζευγαριού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Κυριακής σε ορεινή περιοχή της Ξάνθης.

Πρόκειται για έναν 70χρονο και μια 60χρονη, για τους οποίους άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές, με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, εθελοντές και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής να «χτενίζουν» την ορεινή ζώνη προκειμένου να εντοπίσουν το αγνοούμενο ζευγάρι.

Λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας το ζευγάρι εντοπίστηκε, σε περιοχή κοντά στο Δασικό Χωριό, ωστόσο ο 70χρονος άνδρας είχε τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του, ενώ στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού του καθώς είχε πέσει σε χαράδρα αρκετά μέτρων.

Όπως έγινε γνωστό, λίγη ώρα αργότερα, ο 70χρονος τελικά δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του με αποτέλεσμα η υπόθεση να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, η περιπέτεια για το άτυχο ζευγάρι ξεκίνησε όταν χάλασε το όχημά τους και αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν, αναζητώντας άλλον τρόπο να επιστρέψουν στη βάση τους.

Ο 70χρονος φαίνεται πως γλίστρησε και έπεσε μέσα σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ένας τραυματισμός που έμελλε τελικά να είναι μοιραίος, λόγω και της πολύωρης ταλαιπωρίας που υπέστη ο οργανισμός του.

